Sampdoria, un'altra vittoria arrivata al fotofinish: il tabù trasferte è finalmente infranto

Tre punti che valgono oro. La Sampdoria dopo 475 giorni torna a vincere una partita di regular season in Serie B lontano dal "Ferraris". La formazione blucerchiata si è imposta per 2-1 a Modena sui gialloblù dell'ex Andrea Sottil e conquista una vittoria attesa ma soprattutto importantissima per mettere fieno in cascina per l'obiettivo finale. Una prestazione a due facce ma decisa dai nuovi acquisti Matteo Brunori e Tjas Begic con due gol di pregevole fattura.

Seconda vittoria di fila al 90'

E come accaduto contro lo Spezia, la rete vittoria arriva nei minuti finali. Nel match di Marassi fu Matteo Ricci a far esplodere di gioia la Gradinata Sud al 90' mentre questa volta, allo stesso minuto, il giocatore arrivato dal Parma nel mercato di gennaio ha fatto esultare gli oltre tremila cuori blucerchiati che hanno raggiunto l'Emilia. Segno che la squadra non molla un centimetro in campo e che ha in testa l'idea di abbandonare le zone basse della graduatoria.

Gregucci fa il pompiere

C'è tanta soddisfazione nelle parole di Angelo Gregucci al termine del match ma anche necessità di tenere i piedi per terra. Fa il pompiere il mister doriano in sala stampa. Tempo per esultare non ce n'è. Domani sarà già vigilia di campionato. Al "Ferraris" arriverà il Palermo.