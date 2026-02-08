Vanoli e le esclusioni della lista Uefa: “Rugani non al top, per Brescianini ecco cosa ho valutato”

Negli scorsi giorni le squadre impegnate nelle competizioni europee hanno potuto mettere in mano alle proprie liste di calciatori da poter impiegare al termine del mercato. La regola impone che mentre i tagli sono liberi, gli ingressi possono essere al massimo tre. Ecco dunque che la Fiorentina ha dovuto sacrificare due calciatori tra i cinque nuovi arrivati.

Un po’ a sorpresa, Paolo Vanoli ha scelto di rinunciare a Daniele Rugani e a Marco Brescianini, per affidarsi invece a Manor Solomon, Jack Harrison e Giovanni Fabbian. Una scelta che il tecnico viola ieri ha avuto modo di motivare nella conferenza stampa dopo il pareggio raccolto al Franchi contro il Torino.

“Quando cambi tanti giocatori - ha sottolineato l’allenatore della Fiorentina - devi fare sempre delle scelte difficili. Sono difficili perché tutti danno sempre il massimo in allenamento e chi è rimasto fuori non lo meriterebbe”. Entrando poi nel merito della decisioni, Vanoli ha aggiunto: “Rugani in questo momento non è ancora al top della condizione fisica e quindi ho preferito tenerlo fuori. Su Brescianini ho fatto un altro tipo di riflessione. Nel suo ruolo, quello di mezz’ala sinistra, ho già Fazzini e Ndour. In quella zona di campo sono abbastanza coperto. Ecco perché ho deciso di tenerlo fuori”.