Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vanoli e le esclusioni della lista Uefa: “Rugani non al top, per Brescianini ecco cosa ho valutato”

Vanoli e le esclusioni della lista Uefa: “Rugani non al top, per Brescianini ecco cosa ho valutato”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 09:53Serie A
Niccolò Righi

Negli scorsi giorni le squadre impegnate nelle competizioni europee hanno potuto mettere in mano alle proprie liste di calciatori da poter impiegare al termine del mercato. La regola impone che mentre i tagli sono liberi, gli ingressi possono essere al massimo tre. Ecco dunque che la Fiorentina ha dovuto sacrificare due calciatori tra i cinque nuovi arrivati.

Un po’ a sorpresa, Paolo Vanoli ha scelto di rinunciare a Daniele Rugani e a Marco Brescianini, per affidarsi invece a Manor Solomon, Jack Harrison e Giovanni Fabbian. Una scelta che il tecnico viola ieri ha avuto modo di motivare nella conferenza stampa dopo il pareggio raccolto al Franchi contro il Torino.

“Quando cambi tanti giocatori - ha sottolineato l’allenatore della Fiorentina - devi fare sempre delle scelte difficili. Sono difficili perché tutti danno sempre il massimo in allenamento e chi è rimasto fuori non lo meriterebbe”. Entrando poi nel merito della decisioni, Vanoli ha aggiunto: “Rugani in questo momento non è ancora al top della condizione fisica e quindi ho preferito tenerlo fuori. Su Brescianini ho fatto un altro tipo di riflessione. Nel suo ruolo, quello di mezz’ala sinistra, ho già Fazzini e Ndour. In quella zona di campo sono abbastanza coperto. Ecco perché ho deciso di tenerlo fuori”.

Articoli correlati
Fiorentina, Brescianini: "Periodo complicato, ma lavoriamo per crescere" Fiorentina, Brescianini: "Periodo complicato, ma lavoriamo per crescere"
Fiorentina, Brescianini: "Non dobbiamo perdere fiducia, qui per alzare il mio livello"... Fiorentina, Brescianini: "Non dobbiamo perdere fiducia, qui per alzare il mio livello"
Viali: "Brescianini ha tempi di inserimento eccellenti e un grande tiro. Viola, è... Viali: "Brescianini ha tempi di inserimento eccellenti e un grande tiro. Viola, è iniziata la risalita"
Altre notizie Serie A
Bergomi tedoforo per le Olimpiadi: "Mai provato nulla di simile, Mondiali di calcio... Bergomi tedoforo per le Olimpiadi: "Mai provato nulla di simile, Mondiali di calcio compresi"
Como, a Madrid sono certi: Nico Paz tornerà al Real a luglio. Per Ramon discorso... Como, a Madrid sono certi: Nico Paz tornerà al Real a luglio. Per Ramon discorso diverso
Genoa, i tifosi ricordano Vincenzo Claudio Spagnolo: "Da 31 anni vivi nel cuore" TMWGenoa, i tifosi ricordano Vincenzo Claudio Spagnolo: "Da 31 anni vivi nel cuore"
Tonetto: "Bandiere come Totti non possono non avere un ruolo nel club. Dybala e Pellegrini..."... Tonetto: "Bandiere come Totti non possono non avere un ruolo nel club. Dybala e Pellegrini..."
Napoli, Vergara esulta: "A Genova abbiamo vinto da uomini. I tre punti contavano... Napoli, Vergara esulta: "A Genova abbiamo vinto da uomini. I tre punti contavano tantissimo"
Diogo Leite alla Lazio? Il caso è aperto. La risposta degli avvocati alle parole... Diogo Leite alla Lazio? Il caso è aperto. La risposta degli avvocati alle parole di Fabiani
Juventus, dalla Francia: Vlahovic verso l'addio e le pretendenti sono in tutta Europa... Juventus, dalla Francia: Vlahovic verso l'addio e le pretendenti sono in tutta Europa
Genoa, Colombo raggiunge quota 6 reti in A: record eguagliato, con De Rossi la svolta... Genoa, Colombo raggiunge quota 6 reti in A: record eguagliato, con De Rossi la svolta
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Miretti per Conceicao
2 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
3 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
4 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Maldini falso 9
5 Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Thuram con Lautaro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Bologna-Parma a Juve-Lazio passando per Sassuolo-Inter: le probabili formazioni della Serie A
Immagine top news n.1 Il Napoli è ancora vivo, il Genoa recrimina: Conte batte De Rossi al 94' ma si ferma McTominay
Immagine top news n.2 La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Immagine top news n.3 Fiorentina-Torino 2-2, le pagelle: Vanoli fa e distrugge tutto con i cambi. Casadei è letale
Immagine top news n.4 La Fiorentina beffata ancora nel recupero. Maripan regala al Torino il 2-2 in extremis
Immagine top news n.5 Genoa-Napoli 2-3, le pagelle: Colombo in gol, Buongiorno disastroso, Hojlund decisivo
Immagine top news n.6 Il Napoli la spunta in dieci nel recupero: decide un rigore di Hojlund, 3-2 a Marassi sul Genoa
Immagine top news n.7 Juve, dopo Yildiz rinnova Spalletti? “Elkann lo sento spesso, se me lo sarò meritato come Kenan…”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bergomi tedoforo per le Olimpiadi: "Mai provato nulla di simile, Mondiali di calcio compresi"
Immagine news Serie A n.2 Como, a Madrid sono certi: Nico Paz tornerà al Real a luglio. Per Ramon discorso diverso
Immagine news Serie A n.3 Genoa, i tifosi ricordano Vincenzo Claudio Spagnolo: "Da 31 anni vivi nel cuore"
Immagine news Serie A n.4 Tonetto: "Bandiere come Totti non possono non avere un ruolo nel club. Dybala e Pellegrini..."
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Vergara esulta: "A Genova abbiamo vinto da uomini. I tre punti contavano tantissimo"
Immagine news Serie A n.6 Diogo Leite alla Lazio? Il caso è aperto. La risposta degli avvocati alle parole di Fabiani
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Ho avuto tante risposte belle. Questa vittoria vale più dei soli tre punti"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Prestazione top, ma non è bastata. Peccato, ma da queste gare si cresce"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Osti: "Johnsen sembrava con noi da mesi. Magnani alza il livello di tutto il reparto"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Gerli: "A Venezia carichi e con voglia di rivalsa, loro i più forti del campionato"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, un'altra vittoria arrivata al fotofinish: il tabù trasferte è finalmente infranto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, oggi si chiude la 23ª giornata: in programma Monza-Avellino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, Barilari: "L'arbitro ci ha messo del suo. Llano ha ammesso che era rigore"
Immagine news Serie C n.2 Ds Arezzo sul mercato: "Portato a termine tutti gli obiettivi. Dezi è già a disposizione del club"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, continua la 25ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.4 Novara, Dossena guarda avanti: "Prestazione solida col Brescia, pensiamo una gara alla volta"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, D’Alesio chiama la svolta: "Serve una vittoria in casa"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo predica calma: "Abbiamo fatto tanto ma ancora niente di definitivo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Lazio, ultime 5 partite con un padrone solo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Inter, mai un pareggio nelle sfide giocate in Emilia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Como-Juve finisce 0-2. Bianconere al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Como Women-Juventus 0-1 al 45'. Carbonell a segno
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano