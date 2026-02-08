Il Genoa paga un rigore allo scadere, La Repubblica (ed. Genova) "Botta immeritata"
TUTTO mercato WEB
Amarezza per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi viene battuta al "Ferraris" dal Napoli con un rigore molto contestato nel recupero. A segno per i rossoblù Malinovskyi, suo il tiro dagli undici metri che sblocca l'incontro, e Colombo. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa, botta immeritata. Paga un rigore allo scadere".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
La Juventus blinda Yildiz, Comolli parla in italiano e Spalletti: "Rinnovo? Se me lo merito come Kenan"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile