Napoli, Juan Jesus: "Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo"

Una vittoria sofferta. Arrivata nel finale con un calcio di rigore di Hojlund. Il Napoli conquista il secondo successo consecutivo dando seguito al 2-1 ottenuto al "Maradona" contro la Fiorentina la settimana scorsa. La squadra di Antonio Conte supera 3-2 il Genoa a Marassi e resta in scia delle prime della classe. Tre punti che arrivano nonostante gli infortuni e nonostante l'espulsione arrivata nel finale per doppia ammonizione di Juan Jesus.

E proprio il difensore azzurro al termine del match ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio: "Contro tutto e tutti! Questo gruppo merita ogni punto conquistato in campo, con tanto sacrificio e coraggio. Forza Napoli Sempre! Chi ama davvero questa maglia non cerca colpevoli: stringe i denti e resta. Il resto è solo rumore! (ai tifosi occasionali)".