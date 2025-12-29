Genoa, occhi su Mandragora per il centrocampo: da capire la volontà della Fiorentina
Visto il muro alzato dalla Roma per Pisilli, il Genoa sta cercando altrove i propri rinforzi per il mercato di gennaio: l'obiettivo è aggiungere un portiere e un centrocampista alla rosa di De Rossi e il primo nome per il reparto intermedio è quello di Rolando Mandragora. Sarebbe un ritorno al Ferraris per il giocatore, che attualmente è però un titolarissimo della Fiorentina.
Secondo Sky dunque va capita la reale volontà dei viola di cedere il calciatore e la stessa intenzione del calciatore di voler abbandonare la Fiorentina in un momento delicatissimo come quello che stanno vivendo i toscani.
