Genoa, salvezza in tredici tappe. Il Secolo XIX sui rossoblu: "De Rossi non deve perdere il passo"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva dedica ampio spazio anche al Genoa, impegnato nella lotta salvezza, che passerà dalle prossime tredici giornate di campionato. Il Grifone infatti gode di un margine di appena tre lunghezze sul terzultimo posto, considerando anche il pareggio ottenuto in casa della Cremonese nell'ultimo turno. Il Genoa si è portato a quota 24 in classifica ma dovrà fare ancora molto per mantenere la categoria.

Il tecnico Daniele De Rossi non dovrà perdere il passo, considerando il fatto che ha conquistato un totale di 18 punti in 15 partite. Un bottino non di poco conto ma che i rossoblu dovranno provare a incrementare ulteriormente per evitare tracolli. Il Genoa guardando alle statistiche ha una media di 1.2 punti a partita e in proiezione potrebbe raggungere i 39/40 punti. Un margine rassicurante, considerato che negli ultimi dieci campionati sono bastati 35 punti per salvarsi.

La sfida salvezza passerà anche dalla prossima gara in casa del Torino, dove il Genoa proverà ad interrompere un digiuno di successi che dura da tre gare di fila. In calendario però ci sono ancora tanti scontri diretti per i liguri, che ad esempio prima della sosta per le Nazionali faranno visita al Verona per poi sfidare l'Udinese a Marassi. In corsa per la salvezza però ci sono anche Fiorentina, Lecce e Pisa, avversarie che i rossoblu sfideranno nei prossimi mesi.