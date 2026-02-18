Genoa, il pubblico carica la squadra in vista del Toro: oggi porte aperte al "Signorini"

Il Genoa riparte dal suo punto fermo. I tifosi. Coloro che ci sono sempre stati e sempre saranno al fianco della squadra. Coloro i quali si sono abbonati in massa negli ultimi tre campionati (quest'anno 28101 tessere) e che allo "Zini" di Cremona erano fra le quattromila e cinquemila unità. Nelle ultime tre partite la squadra di Daniele De Rossi ha conquistato soltanto un punto ma le prestazioni sono state comunque incoraggianti, basti pensare agli ultimi episodi arbitrali contro Lazio e Napoli per capire il rammarico, e adesso cercano il successo casalingo contro il Torino.

Alle 14.30 porte aperte al "Signorini

Una gara che non andrà sbagliata, una partita che dovrà necessariamente essere portata a casa per sistemare la classifica e guardare con più tranquillità alla parte finale di stagione. E la spinta arriverà ancora una volta dal pubblico che questo pomeriggio potrà raggiungere il "Signorini" di Pegli per la ripresa degli allenamenti che sarà a porte aperte. Appuntamento per le 14.30 in campo con i cancelli che apriranno poco prima per l'ingresso nella tribuna.

Scelte per De Rossi

E in questa settimana, il mister del Grifone avrà la possibilità di valutare i progressi di Baldanzi e Amorim. I due nuovi acquisti sono scesi in campo rispettivamente nell'ultimo quarto d'ora e nel recupero della sfida di Cremona e potrebbero presto trovare più spazio.