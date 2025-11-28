Genoa, solo 4 gol dalle punte: ma Vitinha e Colombo fanno ben sperare De Rossi

Prima Colombo. Poi Vitinha. L'attacco del Genoa sembra essersi sbloccato nelle ultime partite di campionato. Contro la Fiorentina e contro il Cagliari i due attaccanti schierati titolari prima da Murigita e Criscito a Reggio Emilia e poi da De Rossi sembrano aver trovato confidenza con il gol. Un buon viatico in vista del prosieguo del campionato che può far ben sperare l'allenatore rossoblù visto che ad oggi, degli undici gol messi a segno, solo quattro sono stati realizzati da attaccanti. Di Ekuban contro il Como e di Ekhator a Napoli le altre marcature del reparto avanzato rossoblù.

De Rossi contento delle punte

E Daniele De Rossi non solo soddisfatto si come stanno giocando i due attaccanti fin qui utilizzati dal primo minuto: "Anche degli altri che giocano un po’ meno. Ekhator l’ho visto bene - ha sottolineato in conferenza stampa -. Non posso parlare di coppia di attaccanti. Io ne ho quattro-cinque, più trequartisti. Il reparto mi fa stare tranquillo. Il gol è una spinta emotiva per loro. Questo sentirsi comodi vicino al compagno di reparto può darti degli appigli a cui aggrapparti in campo quando arriva la stanchezza o quando devi difendere un risultato positivo".

Tanta scelta per il mister

Da capire ora quale sarà la coppia d'attacco scelta per la gara contro il Verona, importantissima ai fini della classifica. Il mister rossoblù in allenamento prova anche diverse soluzione proprio per vedere come si integrano i vari attaccanti a disposizione per poi scegliere la coppia più consona alla partita. Anche se fino ad ora Vitinha e Colombo stanno dando delle ottime garanzie.