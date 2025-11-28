Cagliari, Borrelli racconta: "Prima di A da titolare? Pisacane me l'ha detto e ho risposto così"

"Non esaltarsi quando le cose vanno bene per me è facile. È molto più difficile non demoralizzarsi quando le cose vanno male". Parola di Gennaro Borrelli, grande scoperta in casa Cagliari, attaccante italiano classe 2000 capace di segnare 3 gol in 571 minuti di Serie A. Alla sua prima vera grande stagione nel massimo campionato, nonostante il debutto assoluto nell'agosto del 2023 contro il Napoli.

Nell'intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Borrelli si racconta dopo aver firmato la sua prima doppietta in campionato, contro il Genoa. "Il mio percorso non è stato facile. A Cosenza forse è stato il periodo più duro, in cui ho dubitato maggiormente di me", racconta il centravanti di 25 anni a proposito della stagione 2020/21. "Non mi sentivo apprezzato, avevo giocato poco. Lì ho capito che dovevo imparare a trovare un equilibrio personale lavorando su me stesso", ha riconosciuto.

"Ho lavorato sul non farmi influenzare da cose che non posso controllare: come faccio a far valere Gennaro se dubito io per primo di me? Lì ho iniziato a reagire". Non solo lati negativi, ma in carriera non dimentica un capitolo che lo ha segnato: "A Brescia il finale ci ha lasciato l'amaro in bocca. Abbiamo visto sfumare tutto. Sono molto legato al club e alla città. Noi non sapevamo nulla, l'abbiamo scoperto dopo. E lì sono partite le domande: ora cosa succede? Dove saremo l'anno prossimo?". Il riferimento ovviamente va al fallimento del club delle rondinelle dichiarato nel 2025.

"Si erano strette delle amicizie, dei legami forti. C'era davvero tanta incertezza e tristezza. In un percorso però è impensabile che non ci siano ostacoli. Magari col tempo, dopo la tempesta, vedi la luce e capisci che le cose tornano". Infatti la sua occasione di riscatto personale è arrivata: "E quando Pisacane mi ha detto che sarei stato titolare alla prima giornata, gli ho risposto: 'Mister, aspettavo questo momento da tutta la vita'", la chiosa di Borrelli.