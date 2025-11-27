Dopo quelli di Colombo e Martin, De Rossi scherza: "Un altro 'gollonzo' anche sabato"

La "fagiolata" di Colombo contro la Fiorentina. Il "gol a voragine" di Martin contro il Cagliari. Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa oggi in vista della gara contro il Verona sorride su questi due aspetti:

"Stiamo cucinando (sorride, ndr), stiamo preparando un colpo a sorpresa - ha esordito il mister rossoblù -. La prima è stata una bella 'fagiolata' ma sono tre giocatori che vanno su una palla praticamente persa e col cuore rimettono in piedi la partita. Nel secondo caso, è stato più fortuito, anche se poi abbiamo un giocatore che calcia in modo tale da far stare gli avversari bassi, perché hanno paura. In quella partita, però, avevamo avuto altri presupposti per aprire, forse, con un risultato più ampio e avremmo meritato di pareggiarla già prima, colpendo anche un palo. Un pizzico di fortuna ce la prendiamo, ma se andiamo ad analizzare tutti i dettagli, da rigori sbagliati a gol presi che potevamo evitare, siamo un po’ in credito. Vogliamo un altro 'gollonzo' anche domenica".

Siederà in panchina al "Ferraris" per la prima volta. Le tue emozioni?

"E’ stato importante tornare in panchina a Cagliari. Ti senti meno bloccato di quando sei in tribuna. Sono tutte emozioni per cui faccio questo lavoro. Sentimenti a volte contrastanti a seconda dei risultato. Sono abituato a questi piccoli shock emotivi e sono contento di essere in panchina al 'Ferraris'".

