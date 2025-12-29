Roma, Ferguson: "Testa bassa e lavorare, quando gioco devo dimostrare quanto valgo"
TUTTO mercato WEB
Ai microfoni di Sky, Evan Ferguson ha analizzato la propria prova dopo il 3-1 di stasera contro il Genoa: "Testa bassa e lavorare duro. Quando ho l’opportunità di giocare devo dimostrare quello che valgo e oggi ci sono riuscito".
Che idea ti sei fatto di questa prima parte della tua esperienza in Italia e del calcio italiano?
"È un calcio completamente diverso. Per me è stato un salto importante, ma è un’esperienza che volevo provare. Sto continuando a crescere e mi sto ambientando sempre di più".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia