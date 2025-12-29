Roma, Ferguson: "Testa bassa e lavorare, quando gioco devo dimostrare quanto valgo"

Ai microfoni di Sky, Evan Ferguson ha analizzato la propria prova dopo il 3-1 di stasera contro il Genoa: "Testa bassa e lavorare duro. Quando ho l’opportunità di giocare devo dimostrare quello che valgo e oggi ci sono riuscito".

Che idea ti sei fatto di questa prima parte della tua esperienza in Italia e del calcio italiano?

"È un calcio completamente diverso. Per me è stato un salto importante, ma è un’esperienza che volevo provare. Sto continuando a crescere e mi sto ambientando sempre di più".