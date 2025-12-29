Roma, Ferguson: "Felice per il gol, è quello che voglio fare"

La Roma archivia la sconfitta contro la Juventus e torna alla vittoria battendo 3-1 il Genoa all'Olimpico nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. I giallorossi chiudono la pratica nel primo tempo con le reti di Soulé al 14', Koné al 19' e Ferguson al 31'. Al 42' della ripresa arriva il gol della bandiera degli ospiti firmato da Ekhator. L'attaccante giallorosso Evan Ferguson ha commentato la prestazione ai microfoni di Dazn.

Una grande prestazione oggi, anche il gol. Come ti senti?

"Mi sento bene. Siamo ripartiti, abbiamo vinto la partita. È bello vincere in casa e abbiamo creato diverse occasioni stasera, cosa che non capita spesso. È positivo disputare una partita con tanti gol."

Sei contento per il gol e per la tua prestazione?

"Sì, certo, sono felice. Quando giochi a calcio e segni gol sei contento, è vero, perché è quello che vuoi fare. Sono soddisfatto della mia prestazione, abbiamo lavorato bene e abbiamo vinto. Questo è importante e vogliamo continuare così."

Quali sono le tue sensazioni dopo questa partita? Tutti gli attaccanti correvano e tu eri in movimento. Nelle ultime partite, specialmente in campionato, il risultato era difficile da ottenere.

"È molto importante oggi, dopo la sconfitta dello scorso weekend, rialzarsi come abbiamo fatto tante volte in seguito a una sconfitta. Non volevamo andare con la testa bassa, quindi era importante vincere nella nostra casa con la nostra gente e chiudere il 2025. È stato molto positivo per noi e dobbiamo continuare su questa strada sperando di fare molto di più nel 2026."