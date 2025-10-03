A Cannes un match tra leggende: Zidane, Frey, Vieira e Deschamps in campo per beneficenza

Il Cannes ha ufficialmente presentato il programma dell'evento "Cannes Legends", che riunirà le grandi figure del club per delle partite di beneficenza. L’iniziativa punta a celebrare la storia del club e a sostenere associazioni impegnate nel sociale e il primo appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre alle 19:30 allo stadio Pierre de Coubertin.

Tra le leggende presenti figurano Zinédine Zidane (1988-1992), Patrick Vieira (1993-1995), Luis Fernandez (1989-1993), Julien Escudé (1994-1998) e il portiere Sébastien Frey (1997-1998), quest’ultimo nominato ambasciatore del progetto. "Cannes Legends celebra il club, rende omaggio a chi ne ha scritto la storia e crea un momento speciale per i tifosi", ha dichiarato l'ex portiere di Inter, Fiorentina e Parma.

La squadra delle leggende affronterà quella delle Étoiles, guidata da Didier Deschamps, campione del mondo nel 1998 e nel 2018 come allenatore. Con lui, altri grandi nomi del calcio francese come Robert Pirès, Grégory Coupet e Sidney Govou, ma anche personalità dello spettacolo come il rapper Jul e il DJ Sylvain Armand.