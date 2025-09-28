Live TMW Genoa, Vieira: "La Lazio ha grandi giocatori. Ma ora serve un passo in avanti"

12.40 - Dopo due trasferte consecutive, e il successo casalingo in Coppa Italia contro l'Empoli, il Genoa torna al "Ferraris". Domani sera i rossoblù scenderanno in campo per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nel monday night della quinta giornata. Fra poco il tecnico Patrick Vieira incontrerà i media dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per presentare il match. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.27 - Inizia la conferenza stampa di Patrick Vieira.

Come stanno gli infortunati?

"Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni. Si è allenato stamattina senza problemi mentre Messias non ci sarà per un problema all’adduttore. E’ un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani".

Analizzando le partite siete arrivati spesso sulla trequarti senza però creare problemi.

"Se vediamo bene le gare che abbiamo giocato, mancano solo dei punti. Abbiamo sempre giocato le partite bene e organizzati. Ora dobbiamo fare un altro passo avanti, come creare più occasioni. I ragazzi stanno facendo bene ma ora serve un passo avanti per vincere le partite".

Che Lazio si aspetta?

"Hanno grandi giocatori. Quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. Ci aspettiamo una partita in cui siamo sempre competitivi. E’ vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara. Noi siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti".

Riempite poco l’area. E’ una scelta o è quel passo in più che state chiedendo?

"E’ il passo in più che dobbiamo fare. Dobbiamo fare meglio negli ultimi trenta metri e avere più gente in area. E’ più un problema di squadra che individuale. Mi aspetto nelle prossime partite di fare un passo avanti perché dal punto di vista tattico siamo messi bene in campo. Dobbiamo prenderci più rischi, stiamo crescendo come squadra e siamo sulla strada giusta".

TMW - La vittoria contro l'Empoli è servita ai ragazzi per metterti in difficoltà nelle scelte?

"Dopo la partita contro l'Empoli ero soddisfatto perché è stata una partita difficile e questa partita dà fiducia alla squadra. Ho visto giocatori sul campo che avevano hanno dimostrato di avere sempre voglia di giocare e questo mi mette in 'difficoltà'. Il gruppo sta facendo bene ma è importante continuare così".

TMW - Quanto sarà importante non concentrarsi sulle tante assenze ma sulla qualità della Lazio?

"Io non mi preoccupo di chi non c'è. La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità".

Vincere in Coppa Italia ha tolto quel senso di amarezza dopo Bologna. Il fatto di non aver ancora vinto in campionato un po’ pesa o è in discorso che non si sente nello spogliatoio?

"La voglia di vincere c’è sempre. Le partite si vincono poi con i dettagli, dobbiamo continuare ad avere fiducia e forzare la fortuna a venire dalla nostra parte. La vittoria arriverà se non la prossima gara, quella dopo, ma arriverà. Dobbiamo essere positivi perché abbiamo sempre giocato alla pari con l’avversario".

Nella trasmissione Open VAR il designatore Rocchi ha riconosciuto il fatto che, dopo l’episodio di protesta, hai avuto un atteggiamento costruttivo a differenza di Tudor. Le parole ti hanno piacere?

"Non ho dormito meglio la notte (ride ndr). Tutti gli allenatori hanno un modo diverso di gestire le emozioni nel dopo partita. La gente deve capire che la frustrazione c’è ed è difficile da controllare questa emozione. Alla fine vogliamo tutti bene agli arbitri e gli arbitri vogliono bene agli allenatori".

Il fatto di non aver ancora segnato sta condizionando Colombo?

"Vedo un giocatore ambizioso che si impegna ogni giorno per far bene. Abbiamo giocato solo cinque partite. La cosa più importante per lui, e per ogni altro giocatore, è l’impegno che mettono per la squadra. Da questo punto di vista Colombo è stato importantissimo. La società ha sempre fatto vedere di stare vicino ai giocatori che hanno avuto un po’ di difficoltà. L’anno scorso lo abbiamo visto con Miretti e Pinamonti. Nel momento di difficoltà la società è sempre stata vicino. Le partite devono essere gestite bene con l’equilibrio giusto e questo equilibrio devo trovarlo io. Vogliamo migliorarci come squadra e per questo dobbiamo continuare a migliorare. Colombo è sulla strada giusta. Sono contento della squadra in questo periodo".

Manterrai questa formazione o cambierai qualcosa?

"Dobbiamo vedere. C’è ancora domani però l’idea è avere questo principio di gioco. Chi giocherà è un dettaglio, l’importante è avere le idee chiare su come giocare questa partita".

Il "Ferraris" sarà bollente domani.

"I nostri tifosi sono sempre stati presenti anche nei momenti difficili. Per quello che abbiamo questa voglia di cercare questa vittoria come lo meritano i giocatori. Siamo determinati, abbiamo la voglia di giocare con ritmo e aggressività per cercare la vittoria".

Cornet può giocare anche a partita in corso domani?

"Cornet è un giocatore con tantissima esperienza che in dieci-quindici minuti che possono cambiare la partita. C’è anche Cuenca che merita di giocare e far vedere la sua qualità. Venturino può portare energia quando entra e per me è importante avere queste opzioni in panchina".

13.47 - Termina la conferenza stampa di Patrick Vieira.