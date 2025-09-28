Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, Vieira: "La Lazio ha grandi giocatori. Ma ora serve un passo in avanti"

Genoa, Vieira: "La Lazio ha grandi giocatori. Ma ora serve un passo in avanti"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:47Serie A
di Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

12.40 - Dopo due trasferte consecutive, e il successo casalingo in Coppa Italia contro l'Empoli, il Genoa torna al "Ferraris". Domani sera i rossoblù scenderanno in campo per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri nel monday night della quinta giornata. Fra poco il tecnico Patrick Vieira incontrerà i media dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per presentare il match. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.27 - Inizia la conferenza stampa di Patrick Vieira.

Come stanno gli infortunati?
"Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni. Si è allenato stamattina senza problemi mentre Messias non ci sarà per un problema all’adduttore. E’ un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani".

Analizzando le partite siete arrivati spesso sulla trequarti senza però creare problemi.
"Se vediamo bene le gare che abbiamo giocato, mancano solo dei punti. Abbiamo sempre giocato le partite bene e organizzati. Ora dobbiamo fare un altro passo avanti, come creare più occasioni. I ragazzi stanno facendo bene ma ora serve un passo avanti per vincere le partite".

Che Lazio si aspetta?
"Hanno grandi giocatori. Quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. Ci aspettiamo una partita in cui siamo sempre competitivi. E’ vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara. Noi siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti".

Riempite poco l’area. E’ una scelta o è quel passo in più che state chiedendo?
"E’ il passo in più che dobbiamo fare. Dobbiamo fare meglio negli ultimi trenta metri e avere più gente in area. E’ più un problema di squadra che individuale. Mi aspetto nelle prossime partite di fare un passo avanti perché dal punto di vista tattico siamo messi bene in campo. Dobbiamo prenderci più rischi, stiamo crescendo come squadra e siamo sulla strada giusta".

TMW - La vittoria contro l'Empoli è servita ai ragazzi per metterti in difficoltà nelle scelte?
"Dopo la partita contro l'Empoli ero soddisfatto perché è stata una partita difficile e questa partita dà fiducia alla squadra. Ho visto giocatori sul campo che avevano hanno dimostrato di avere sempre voglia di giocare e questo mi mette in 'difficoltà'. Il gruppo sta facendo bene ma è importante continuare così".

TMW - Quanto sarà importante non concentrarsi sulle tante assenze ma sulla qualità della Lazio?
"Io non mi preoccupo di chi non c'è. La Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere. Sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità".

Vincere in Coppa Italia ha tolto quel senso di amarezza dopo Bologna. Il fatto di non aver ancora vinto in campionato un po’ pesa o è in discorso che non si sente nello spogliatoio?
"La voglia di vincere c’è sempre. Le partite si vincono poi con i dettagli, dobbiamo continuare ad avere fiducia e forzare la fortuna a venire dalla nostra parte. La vittoria arriverà se non la prossima gara, quella dopo, ma arriverà. Dobbiamo essere positivi perché abbiamo sempre giocato alla pari con l’avversario".

Nella trasmissione Open VAR il designatore Rocchi ha riconosciuto il fatto che, dopo l’episodio di protesta, hai avuto un atteggiamento costruttivo a differenza di Tudor. Le parole ti hanno piacere?
"Non ho dormito meglio la notte (ride ndr). Tutti gli allenatori hanno un modo diverso di gestire le emozioni nel dopo partita. La gente deve capire che la frustrazione c’è ed è difficile da controllare questa emozione. Alla fine vogliamo tutti bene agli arbitri e gli arbitri vogliono bene agli allenatori".

Il fatto di non aver ancora segnato sta condizionando Colombo?
"Vedo un giocatore ambizioso che si impegna ogni giorno per far bene. Abbiamo giocato solo cinque partite. La cosa più importante per lui, e per ogni altro giocatore, è l’impegno che mettono per la squadra. Da questo punto di vista Colombo è stato importantissimo. La società ha sempre fatto vedere di stare vicino ai giocatori che hanno avuto un po’ di difficoltà. L’anno scorso lo abbiamo visto con Miretti e Pinamonti. Nel momento di difficoltà la società è sempre stata vicino. Le partite devono essere gestite bene con l’equilibrio giusto e questo equilibrio devo trovarlo io. Vogliamo migliorarci come squadra e per questo dobbiamo continuare a migliorare. Colombo è sulla strada giusta. Sono contento della squadra in questo periodo".

Manterrai questa formazione o cambierai qualcosa?
"Dobbiamo vedere. C’è ancora domani però l’idea è avere questo principio di gioco. Chi giocherà è un dettaglio, l’importante è avere le idee chiare su come giocare questa partita".

Il "Ferraris" sarà bollente domani.
"I nostri tifosi sono sempre stati presenti anche nei momenti difficili. Per quello che abbiamo questa voglia di cercare questa vittoria come lo meritano i giocatori. Siamo determinati, abbiamo la voglia di giocare con ritmo e aggressività per cercare la vittoria".

Cornet può giocare anche a partita in corso domani?
"Cornet è un giocatore con tantissima esperienza che in dieci-quindici minuti che possono cambiare la partita. C’è anche Cuenca che merita di giocare e far vedere la sua qualità. Venturino può portare energia quando entra e per me è importante avere queste opzioni in panchina".

13.47 - Termina la conferenza stampa di Patrick Vieira.

Articoli correlati
Vieira: "Io all'Inter? Non mi è arrivato nulla. Volevo solo lavorare nel Genoa anche... Vieira: "Io all'Inter? Non mi è arrivato nulla. Volevo solo lavorare nel Genoa anche per i tifosi"
Genoa, Vieira: "Il razzismo non si combatte con una t-shirt. Con Ibra siamo buoni... Genoa, Vieira: "Il razzismo non si combatte con una t-shirt. Con Ibra siamo buoni amici"
Genoa, Vieira sugli obiettivi: "Pensare alla salvezza non è una mancanza di ambizioni"... Genoa, Vieira sugli obiettivi: "Pensare alla salvezza non è una mancanza di ambizioni"
Altre notizie Serie A
Pisa, Caracciolo: "Questa partita si sente nell'aria, è stato sempre il sogno della... Pisa, Caracciolo: "Questa partita si sente nell'aria, è stato sempre il sogno della gente"
100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 28 settembre 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 28 settembre
Udinese, tra poco la conferenza stampa di Runjaic post Sassuolo Live TMWUdinese, tra poco la conferenza stampa di Runjaic post Sassuolo
Roma, Gasperini e il recupero di Pellegrini: "Passa dalle partite, come quella di... Roma, Gasperini e il recupero di Pellegrini: "Passa dalle partite, come quella di oggi"
Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso post Udinese Live TMWSassuolo, tra poco la conferenza stampa di Grosso post Udinese
Il Sassuolo si porta a -1 dall'Udinese dopo il lunch match: Serie A, la classifica... Il Sassuolo si porta a -1 dall'Udinese dopo il lunch match: Serie A, la classifica aggiornata
Roma, protesta dei tifosi: striscioni in Curva Sud al contrario dopo gli arresti... TMWRoma, protesta dei tifosi: striscioni in Curva Sud al contrario dopo gli arresti di Nizza
Il Sassuolo si rialza e cala il tris sull'Udinese. Laurienté-show, 1ª gioia per Kone... Il Sassuolo si rialza e cala il tris sull'Udinese. Laurienté-show, 1ª gioia per Kone e Iannoni
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
Le più lette
1 Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
2 Genoa-Lazio, le probabili formazioni: dubbi in attacco per Vieira, Sarri cambia modulo
3 Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao e Nkunku partono dalla panchina, c'è Meret
4 Serie A, 5^ giornata LIVE: Zaniolo finalmente titolare. E Runjaic lancia pure il giovane Palma
5 Lecce-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga concede un po' di riposo a Castro
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pisa-Fiorentina, scontri vicino alla piazza del mercato
Immagine top news n.1 Serie A, 5^ giornata LIVE: Zaniolo finalmente titolare. E Runjaic lancia pure il giovane Palma
Immagine top news n.2 "Se uno non vince mai ci sarà un motivo?". Allegri vs Conte: storia di 11 Scudetti negli ultimi 15 anni
Immagine top news n.3 Lutto nel giornalismo: addio a Furio Focolari
Immagine top news n.4 Una grande novità, un grande ritorno, un grande entusiasmo: il Milan attende così il Napoli
Immagine top news n.5 Openda, David e gli altri. Il mercato della Juventus non ha ancora dato risposte attese
Immagine top news n.6 Ahanor fa capire perché l'Atalanta ha speso 20 milioni per il cartellino di un 2008
Immagine top news n.7 Le probabili formazioni delle 7 sfide che mancano per completare la 5^ giornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha una delle coppie di terzini più interessanti d'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Hojlund è il colpo che dimostra la grandezza del progetto Napoli
Immagine news podcast n.2 Sarà davvero possibile salvare il colpo Koopmeiners per la Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack!
Immagine news podcast n.4 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Napoli: "Milan, vedremo ora contro una big. Modric determinante"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Fagioli in difficoltà. L'ex tecnico Zauli: "La sua qualità emergerà"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli miglior difesa europea, Nicoletti: "Numeri straordinari, rosa profonda e con alternative"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Ferrari: "Settimana intensa, l'importante è fare una bella prestazione"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Zanetti: "Dobbiamo dare continuità di prestazione, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Vaira: "Sono convinto che riusciremo ad ottenere i punti che avremmo meritato"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo-Udinese 3-1, le pagelle: Laurientè energico, Davis pungente
Immagine news Serie A n.5 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 28 settembre
Immagine news Serie A n.6 Udinese, tra poco la conferenza stampa di Runjaic post Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Maggiore: "Migliorare tutti insieme. Basterà poco per tornare alla vittoria"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, la società ribadisce fiducia a Possanzini. Il punto della situazione
Immagine news Serie B n.3 Samp, Depaoli: "Fondamentale muovere la classifica. Ora una vittoria davanti ai nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Varas: "Segnare sotto la curva è un ricordo che porterò sempre con me"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Gondo: "l campionato è iniziato da poche partite. Preoccuparsi ora non servirebbe"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Grosso: "Siamo come una famiglia, possiamo disputare un buon campionato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, l’Arzignano si salva all’ultimo col Trento. Il Potenza stende l’Atalanta U23
Immagine news Serie C n.2 Perugia in crisi: la società decide per il ritiro in vista della sfida contro il Carpi
Immagine news Serie C n.3 Torres, Pazienza: "Preso un gol sull’unico tiro che hanno fatto e non per una trama di gioco"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Meluso: "Chiedo scusa ai tifosi. Era impensabile un inizio così disastroso"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Vinto con merito. Abbiamo reagito e segnato rischiando pochissimo"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Auteri: "Con il Trapani ci faremo trovare pronti. Siamo forti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "Grandissimo rammarico, ma prestazione di personalità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Partita bellissima e complicata, ci godiamo questa soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women si aggiudca la prima edizione della Serie A Women's Cup: 3-2 alla Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup, la finale: le formazioni ufficiali di Juventus-Roma
Immagine news Calcio femminile n.5 È ancora Juventus-Roma: oggi la finalissima di Serie A Women’s Cup. Chi alzerà il trofeo?
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Lenzini: "Siamo abituate a giocare tante partite. Con la Roma è una bella sfida"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il naif del calcio italiano, la storia di Domenico Marocchino Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?