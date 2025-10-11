La griglia scudetto di Ghoulam: "Napoli e Roma in testa, ma ci sono anche Inter e Milan"

Faouzi Ghoulam, storico terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il campionato di Serie A e, in particolare, la corsa scudetto: "Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l’Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all’Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo".

Ghoulam ha poi spostato il suo focus sugli azzurri, più precisamente sui laterali di Conte: "Leonardo Spinazzola sta facendo molto bene. Gioca da terzino a sinistra, ma può giocare anche a destra. Miguel Gutierrez è stato una sorpresa. Si è inserito velocemente".

Infine, una battuta sul momento più bello vissuto a Napoli: "È stato proprio quando sono andato via, ho avuto testimonianza del grande amore della gente nei miei confronti. È stata una prova di ciò che sentivano, la testimonianza che ciò che provavo fosse ricambiato. Quando giochi lo riconosci, questo sentimento, ma solo quando te ne vai ti rendi conto che la gente non ti dimentica, che ti vuole davvero bene".