Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco per vincere in Champions e superare il turno"

Il Napoli non va oltre lo 0-0 nella sua quarta partita in Champions League e adesso la classifica comincia a preoccupare. Deludente la prestazione della formazione di Antonio Conte, a cui sarebbero serviti i tre punti. Ne parla Faouzi Ghoulam, ex terzino azzurro, intervenuto al microfono di Sky Sport: "Il Napoli ha fatto troppo poco per sperare di vincere questa partita. La gara dell'Eintracht Francoforte è stata un po' strana, è venuta a Napoli a difendersi, tant'è che il possesso palla è quasi al 70% per il Napoli. Gli azzurri hanno fatto fatica a creare occasioni da gol. Ha creato, ma non abbastanza. Troppo poco per questo livello e troppo poco per superare il turno".

Ghoulam pone l'attenzione sulla poca consistenza offensiva del Napoli: "Ad oggi i due calciatori più pericolosi in attacco sono McTominay e Anguissa, che sono due centrocampisti. Quindi anche a livello offensivo non è abbastanza. Lang è entrato bene, ma non è sufficiente per migliorare la situazione da solo. Bisognava infiammare il Maradona, invece i ritmi sono rimasti sempre bassi e così si è fatto il gioco dell'Eintracht Francoforte. Ma nelle ultime partite era andato anche peggio del Napoli, quindi può starci che sia venuto al Maradona per prendere il punto. Il Napoli doveva creare di più per alimentare le ambizioni di superamento del turno".

IL TABELLINO DI NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi. Allenatore: Toppmoller

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)