Lazio, Gila: "Con i tifosi al nostro fianco avvertiamo la sensazione di essere in 12"

E' stato il migliore in campo in assoluto. Un difensore insuperabile che ha vinto innumerevoli duelli individuali, gasando ulteriormente lo spettacolare pubblico dell'Olimpico. Mario Gila, leader della Lazio di Sarri, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN: “E’ tutto diverso con un Olimpico così. Sentire la vicinanza della gente ci trasmette grinta, è innegabile che si possa parlare di dodicesimo uomo in campo. Loro ci hanno dato la forza, noi abbiamo regalato una prestazione importante e una vittoria eccellente.

E’ stato un anno difficile, ma nelle ultime 3-4 gare state vedendo una Lazio che ha una forza diversa, che sa soffrire e che vuole superare ogni ostacolo. Abbiamo messo sul tavolo un colpo molto importante. Se le prestazioni saranno di questo spessore potremo affrontare la semifinale di coppa Italia al top, il campionato sarà un ottimo allenamento sotto questo punto di vista. Non vogliamo lasciare altri punti per strada”.