La prova di Mario Gila contro il Milan mette tutti d'accordo: Di Canio e Bergomi lo esaltano

Nel corso dell'analisi fatta al Club di Sky post Lazio-Milan, gli ospiti in studio hanno parlato anche della super prestazione di Mario Gila. Il difensore spagnolo ha ricevuto complimenti da tutti, specialmente da Beppe Bergomi: "Mi piace Gila, può difendere a campo aperto, può difendere in uno contro uno. È veloce, ha buone letture. Mi piace molto, uno dei più bravi. A me piacciono i giocatori di temperamento, letture. E per la squadra di Sarri questo è fondamentale".

Paolo Di Canio gli ha fatto eco: “È reattivo, esplosivo, a fine partita fa gli stessi scatti. Qualche volta esagera anche, esce palla al piede in maniera troppo frenetica. È un giocatore che ha un motore da squadra importante, nei cinque che si devono dividere tre ruoli secondo me ci può stare benissimo”.