Giocatona di Miretti, gol facile facile per Yildiz: la Juventus raddoppia a Pisa
TUTTO mercato WEB
In pieno recupero la Juventus trova il gol del raddoppio sul campo del Pisa. Palla in verticale per Miretti, che davanti a Semper con una giocatona lo mette a sedere e poi appoggia a David, che a sua volta va da Yildiz: a porta sguarnita il tap-in è facile facile per il turco, 2-0 Juventus.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile