Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
La Fiorentina torna a perdere in casa del Parma e resta dunque ultima in classifica, senza dare continuità al 5-1 contro l'Udinese dello scorso turno di campionato. Successo preziosissimo invece per i gialloblù, che raggiungono quota 17 punti, portandosi quindi a +5 sul terzultimo posto. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A dopo la prima sfida valida per la diciassettesima giornata:
Inter 33 (15 partite giocate)
Milan 32 (15)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Juventus 29 (16)
Bologna 25 (15)
Como 24 (15)
Lazio 23 (16)
Atalanta 22 (16)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Udinese 21 (16)
Torino 20 (16)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (15)
Cagliari 15 (16)
Genoa 14 (16)
Verona 12 (15)
Pisa 11 (16)
Fiorentina 9 (17)
