La Nigeria esulta, Palladino meno: Lookman avanti in Coppa d'Africa, quali partite salta

Ancora una volta la Nigeria vince nel segno di Ademola Lookman. L'attaccante dell'Atalanta è andato a segno nel 3-2 contro la Tunisia, gara nella quale è stato decisivo anche con due assist per Osimhen e Ndidi.

Un successo che permette alla Nigeria di volare agli ottavi di Coppa d'Africa, già matematicamente certa di passare come prima del girone, dato che in caso di parità di punti con la Tunisia (attualmente a -3) conterà come primo criterio lo scontro diretto vinto.

Se Lookman esulta, probabilmente lo farà un po' meno l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino, visto che ora l'attaccante salterà altre gare in Serie A, pur accumulando esperienza internazionale e morale, dati i buoni risultati. Nello specifico la Nigeria, essendo già sicura del primo posto nel girone C, dovrà giocare il 5 gennaio contro la migliore terza fra i gruppi A, B ed F. Insomma, due giorni dopo Atalanta-Roma del 3 gennaio e a due giorni dal turno infrasettimanale Bologna-Atalanta. Stesso discorso per il centrocampista del Pisa, Ebenezer Akinsanmiro, e quello della Lazio, Fisayo Dele-Bashiru.