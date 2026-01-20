Giordano bacchetta la Lazio: "Pensi a giocare, non agli arbitri. Troppi alibi e polemiche inutili"

Non usa giri di parole Bruno Giordano nel commentare il momento della Lazio. L’ex attaccante biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha puntato il dito contro l’atteggiamento della squadra, giudicato troppo nervoso e spesso concentrato più sulle proteste che sul campo.

“Quello che mi sta dando fastidio di quest'annata è che la Lazio non pensa a giocare, ma ad andare contro l'arbitro. Speravo di vedere dei giocatori che pensano solo alla partita, invece al minimo fallo laterale contro li vedo partire in quarta. Serve lucidità in queste situazioni. Finalmente anche Sarri è riuscito a dire che questi alibi vanno tolti, forse andava detto prima per non farli arrivare alla squadra. Qui si prendono squalifiche per reclamare e non per far qualcosa per il bene della Lazio. Ormai mi dà fastidio vedere la partita”.

Giordano invita a smettere di alimentare un clima di sospetto e vittimismo: “Stiamo andando troppo dietro a quello che si legge sui giornali, che siamo accerchiati. Non penso ci sia un complotto che vuole la Lazio in Serie C. Ieri per colpa delle ammonizioni per protestare abbiamo Cataldi squalificato”. Poi l’affondo finale: “I giocatori d'esperienza dovrebbero dare l'esempio e invece sono i primi a scaldarsi. Non si riesce a giocare in modo sereno. Qui serve lavorare a testa bassa e basta”.