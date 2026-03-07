Giordano duro: "Attaccanti di oggi non all'altezza. Chi salvo? Se sta bene Scamacca è il migliore"

In Serie A non si segna più. Dopo 27 giornate soltanto Lautaro Martinez, che guida la classifica dei capocannonieri, ha raggiunto la doppia cifra in campionato con 14 centri. Un trend che lo storico attaccante di Serie A Buono Giordano ha commentato così: "Immaginavo questa tendenza già ad agosto perché tante squadre difendono a uomo in modo arcigno con marcature ferree. Penso, ad esempio, a Verona, Pisa, Cremonese o Parma, che spesso giocano in modo molto chiuso. Questo crea difficoltà agli attaccanti che ovviamente non sono del livello della Serie A dei miei tempi, ma anche di quella degli anni successivi".

Chi salva tra gli attaccanti d oggi?

"Lautaro Martinez, che è un signor attaccante. E Lukaku, se sta bene. Poi mi piace tanto Scamacca. Quando non ha problemi fisici, è il migliore".

Adesso gli attaccanti hanno bisogno di tempo per adatterai?

"Sì. Quando affronti la zona, in alcuni momenti puoi scegliere da chi farti controllare in base alle caratteristiche spostandoti dalla sua parte. A uomo, invece, sei costretto a subire la decisione dell’allenatore avversario. Se gli attaccanti non sono fortissimi, ecco che diventa molto più difficile fare gol".