Giordano: "Gli attaccanti ora non sono del livello della Serie A del passato. Salvo Lautaro e..."
TUTTO mercato WEB
L'ex attaccante, fra le altre, del Napoli Bruno Giordano ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa del motivo per cui in Serie A si segna poco: "Tante squadre che erano tornate a difendere a uomo in modo arcigno con marcature ferree. Penso, ad esempio, a Verona, Pisa, Cremonese o Parma, che spesso giocano in modo molto chiuso. Questo crea difficoltà agli attaccanti che ovviamente non sono del livello della Serie A dei miei tempi, ma anche di quella degli anni successivi con Batistuta, Ronaldo, Trezeguet e Vieri".
Fra le punte che però Giordano salverebbe c'è Lautaro Martinez, "che è un signor attaccante - ha proseguito -. E Lukaku, se sta bene. Poi mi piace tanto Scamacca. Quando non ha problemi fisici, è il migliore".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
2 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
4 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Serie A
Serie B
Serie B, ‘Cartellino verde’ per i comportamenti virtuosi: reintrodotto il premio lanciato nel 2015-16
I tifosi dell'Avellino non gradiscono le foto del compleanno di Izzo: battibecco social col difensore
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"