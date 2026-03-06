Giordano: "Gli attaccanti ora non sono del livello della Serie A del passato. Salvo Lautaro e..."

L'ex attaccante, fra le altre, del Napoli Bruno Giordano ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa del motivo per cui in Serie A si segna poco: "Tante squadre che erano tornate a difendere a uomo in modo arcigno con marcature ferree. Penso, ad esempio, a Verona, Pisa, Cremonese o Parma, che spesso giocano in modo molto chiuso. Questo crea difficoltà agli attaccanti che ovviamente non sono del livello della Serie A dei miei tempi, ma anche di quella degli anni successivi con Batistuta, Ronaldo, Trezeguet e Vieri".

Fra le punte che però Giordano salverebbe c'è Lautaro Martinez, "che è un signor attaccante - ha proseguito -. E Lukaku, se sta bene. Poi mi piace tanto Scamacca. Quando non ha problemi fisici, è il migliore".