Girelli: "Grandissima risposta della Juventus. McKennie il classico che fa parlare il campo"

La Juventus si impone 2-0 contro il Benfica di Mourinho nella partita della 7^ giornata di Fase Campionato della Champions League, grazie ai gol segnati nel secondo tempo da Thuram e McKennie.

Al termine della partita ha parlato così l'attaccante Cristiana Girelli della Juventus Women, presente allo Stadium per commentare Juventus-Benfica per Prime Video: "Era una partita importante per il percorso e direi che è arrivata una grandissima risposta, dopo Cagliari. Primo tempo un po' confuso con tanti errori, poi però è uscita la Juventus di Spalletti. E dopo il gol di Thuram li ho visti più sereni e più liberi".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Girelli, soffermandosi su un paio di singoli bianconeri: "McKennie è il classico esempio di giocatore che fa parlare il campo. Ora è cresciuto, anche fisicamente, gioca sempre e ha un rendimento costante. Da David invece dico che, sì, da un attaccante ti aspetti sempre il gol, ma se giochi bene e vinci va bene lo stesso".