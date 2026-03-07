Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"

La scorsa settimana le strade della Juventus Woman e del suo capitano Cristiana Girelli si sono, almeno per il momento, separate.

La numero dieci bianconera, infatti, dopo aver rinnovato fino al giugno 2027 è passata in prestito al Bay FC, franchigia californiana che milita nella Nationa Women's Soccer League, fino ad agosto 2026.

Ospite delle colonne del Messaggero Veneto la calciatrice ha raccontato i perché della sua decisione:

"Vado là per crescere, per migliorarmi, sono molto esigente con me stessa e non deve sorprendere se a quest'età mi rimetto in discussione. E poi c'è l'impatto ambientale e culturale con una realtà diversa, questo mi servirà anche come persona. Lì fino a giugno? Ho un contratto di sei mesi con opzione per completare il campionato americano. Poi vediamo".