Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giudice Sportivo, il derby costa caro a Guendouzi: stangata Lazio, un turno di stop a Belahyane

Giudice Sportivo, il derby costa caro a Guendouzi: stangata Lazio, un turno di stop a BelahyaneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:17Serie A
di Ivan Cardia

Il derby di Roma costa caro a Mateo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio, espulso dopo il triplice fischio, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo del campionato di Serie A con due giornate di squalifica “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara”.

Un turno di stop anche per il suo compagno di squadra, Reda Belahyane, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

Punito con una giornata di squalifica, dopo essere stato espulso nei minuti finali di Bologna-Genoa, anche il tecnico ligure Patrick Vieira “per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale”.

Infine, una giornata di stop anche per Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, allontanato durante la gara con la Juventus “per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria”

Articoli correlati
Fantacalcio, infortunati & squalificati 5^ giornata Serie A Fantacalcio, infortunati & squalificati 5^ giornata Serie A
Guendouzi: "Sei mesi con Sarri valgono come anni con altri allenatori. Voglio più... Guendouzi: "Sei mesi con Sarri valgono come anni con altri allenatori. Voglio più gol"
Guendouzi: "Il derby è la partita più importante dell'anno. Sarri? Sono alla Lazio... Guendouzi: "Il derby è la partita più importante dell'anno. Sarri? Sono alla Lazio per lui"
Altre notizie Serie A
Lazio a caccia di ricavi: trattativa in corso con una compagnia aerea come main sponsor... Lazio a caccia di ricavi: trattativa in corso con una compagnia aerea come main sponsor
Parma affidato a Cuesta, Asprilla: "L'età non è un problema. Contano le idee" Parma affidato a Cuesta, Asprilla: "L'età non è un problema. Contano le idee"
Cagliari avanti, il Frosinone lo riprende e per poco non sorpassa: 1-1 al 45', si... Cagliari avanti, il Frosinone lo riprende e per poco non sorpassa: 1-1 al 45', si fa male Zappa
Cinquini: "Il problema in attacco della Fiorentina nasce da Kean. Deve giocare da... Cinquini: "Il problema in attacco della Fiorentina nasce da Kean. Deve giocare da solo"
Udinese-Palermo, le formazioni ufficiali: c'è Zaniolo dal 1' al fianco di Buksa Udinese-Palermo, le formazioni ufficiali: c'è Zaniolo dal 1' al fianco di Buksa
Il Frosinone riprende il Cagliari all'Unipol Domus: al 36' segna Vergani, è 1-1 Il Frosinone riprende il Cagliari all'Unipol Domus: al 36' segna Vergani, è 1-1
Baldini parla da ct dell'U21: "Gattuso straordinario, mi sembra di averlo sempre... TMW RadioBaldini parla da ct dell'U21: "Gattuso straordinario, mi sembra di averlo sempre conosciuto"
Errore arbitrale a Napoli, Rocchi: "Al Pisa negato un calcio di rigore" Errore arbitrale a Napoli, Rocchi: "Al Pisa negato un calcio di rigore"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna a chi ha vinto la Champions. E' stata anche la serata di Donnarumma: Châtelet e Velodrome, doppia rivincita sul PSG
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna a chi ha vinto la Champions. E' stata anche la serata di Donnarumma: Châtelet e Velodrome, doppia rivincita sul PSG
3 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
4 Koopmeiners può salutare la Juventus, l'Inter osserva Caprile: le top news delle 13
5 Milan, Leao rivela: "Stavo per andare all'Inter, è stata decisiva la chiamata di Maldini"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Open VAR, Rocchi conferma gli errori in Hellas-Juve: "Non era rigore. E manca rosso a Orban"
Immagine top news n.1 Braida a 360°: "Galliani un campione. Allegri ha portato disciplina, il Milan darà fastidio"
Immagine top news n.2 Calcio e Palestina, il grido di Ahmed Rjoob: "I nostri bambini muoiono con le maglie della Serie A"
Immagine top news n.3 Alberto De Rossi a 360°: i giovani, Gasperini, gli agenti e le strutture per fare la differenza
Immagine top news n.4 La prima rete in carriera di Gilmour e i numeri di Lobotka, la doppia faccia del Napoli che vince
Immagine top news n.5 La notte da sogno di De Zerbi, proprio nei momenti in cui il mondo celebrava la forza del PSG
Immagine top news n.6 Nuova vita grazie a Conte: Spinazzola a parametro zero è stato un vero affare
Immagine top news n.7 Napoli, tre firme e una certezza: quest'anno Conte ha molte più scelte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.2 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
Immagine news podcast n.3 Il futuro del Milan parte dai rinnovi: un caso complicato e i big da blindare
Immagine news podcast n.4 Operazione rinnovo: la Juventus riuscirà a trasformare Yildiz nel suo nuovo Del Piero?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Baldini parla da ct dell'U21: "Gattuso straordinario, mi sembra di averlo sempre conosciuto"
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "Roma attenta, Bah un muro. Perez scoperta di Corvino"
Immagine news Serie A n.3 Italia U21, parla il ct Baldini: "Pio Esposito è bravo, giusto vada in Nazionale maggiore"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio a caccia di ricavi: trattativa in corso con una compagnia aerea come main sponsor
Immagine news Serie A n.2 Parma affidato a Cuesta, Asprilla: "L'età non è un problema. Contano le idee"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari avanti, il Frosinone lo riprende e per poco non sorpassa: 1-1 al 45', si fa male Zappa
Immagine news Serie A n.4 Cinquini: "Il problema in attacco della Fiorentina nasce da Kean. Deve giocare da solo"
Immagine news Serie A n.5 Udinese-Palermo, le formazioni ufficiali: c'è Zaniolo dal 1' al fianco di Buksa
Immagine news Serie A n.6 Il Frosinone riprende il Cagliari all'Unipol Domus: al 36' segna Vergani, è 1-1
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, il punto sugli infortunati: Coulibaly verso il rientro. In 4 proseguono la riabilitazione
Immagine news Serie B n.2 Ventura su Bari e Sampdoria: "Nessuno si aspettava un avvio così. Malumori comprensibili"
Immagine news Serie B n.3 Hellas Verona-Venezia, i convocati di Stroppa: out Frajinc e Duncan, si rivede Pietrelli
Immagine news Serie B n.4 La Lega Serie B aderisce a #BeActive: "Promuoviamo il benessere fisico"
Immagine news Serie B n.5 Caserta riflette sul modulo: 3-4-2-1 e 3-5-2 per ridare solidità al Bari dopo l'avvio difficile
Immagine news Serie B n.6 Manca ancora l'ok della FIFA per Gravillon. Il Pescara conta di ufficializzarlo entro domani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Braida: "Serve costruire una cultura se possibile vincente. Ce la possiamo fare"
Immagine news Serie C n.2 Diana: "Brescia è la mia Serie A. Sento una responsabilità enorme verso tutti"
Immagine news Serie C n.3 Latina, senti De Rossi: "Riccardi ha talento. Si è frenato nella crescita, ma può recuperare"
Immagine news Serie C n.4 Lecco primo, Minadeo predica calma: "Siamo ospiti fra le favorite del Girone"
Immagine news Serie C n.5 La Pianese si rinforza a centrocampo. Arriva Puletto, e prende la numero 10
Immagine news Serie C n.6 Carmine Parlato: "Braglia ha l'esperienza giusta per riportare il Perugia dove merita"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'agente di Girelli: "Per me era da top 10 al Pallone d'Oro. Ma non si tiene conto di certe doti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il ct Soncin fa visita alla Ternana Women: colloquio con Cincotta e Cardone
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli 16ª al Pallone d'Oro: "Non si è mai troppo grandi per credere che i sogni diventino realtà"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, si ferma Filangeri: lesione miotendinea al retto femorale di sinistra
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Fiducioso per la Women's Cup. Vedo una squadra molto motivata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli post Pallone d'Oro: "A ritirarmi non ci penso. Non mi pongo limiti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…