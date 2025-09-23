Giudice Sportivo, il derby costa caro a Guendouzi: stangata Lazio, un turno di stop a Belahyane
Il derby di Roma costa caro a Mateo Guendouzi. Il centrocampista della Lazio, espulso dopo il triplice fischio, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo del campionato di Serie A con due giornate di squalifica “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara”.
Un turno di stop anche per il suo compagno di squadra, Reda Belahyane, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.
Punito con una giornata di squalifica, dopo essere stato espulso nei minuti finali di Bologna-Genoa, anche il tecnico ligure Patrick Vieira “per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale”.
Infine, una giornata di stop anche per Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, allontanato durante la gara con la Juventus “per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria”
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.