Lazio, le prime valutazioni per gennaio: Mandas in uscita, Guendouzi in bilico. E Gila...

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

La Lazio inizia a studiare quelle che saranno le mosse per il mercato di gennaio, in attesa di ricevere comunicazioni dalla Commissione per capire se potrà essere un mercato libero o "a saldo zero". A prescindere da quelle che saranno le indicazioni della Commissione, la Lazio a gennaio dovrà fare delle uscite e le indicazioni arriveranno da Maurizio Sarri. Dopo aver dovuto digerire malvolentieri il blocco del mercato estivo, il Comandante vuole avere piena libertà e voce in capitolo sulle decisioni che bisognerà prendere a gennaio. Pochi dubbi sul futuro di Christos Mandas, la porta è tornata tra le mani di Provedel e il portiere greco lascerà la Lazio a gennaio. La società biancoceleste chiede cifre superiori ai 15 milioni di euro, ma non sarà facile monetizzare così tanto con un giocatore che non scende in campo da ormai sei mesi. Più plausibile ricevere offerte vicine ai dieci milioni di euro, con la Premier League che potrebbe essere la prossima destinazione di Mandas.

Lazio, Guendouzi non è incedibile. Gila lo è per Sarri, ma il contratto è un rebus

Chi non sta entusiasmando e potrebbe diventare sacrificabile sul mercato è Matteo Guendouzi, anche se la situazione a centrocampo è delicata. Il francese sta deludendo, la sua stagione è negativa e lo dimostra anche l'esclusione dalla nazionale francese. Guendouzi con Sarri era protagonista sia con i biancocelesti che con Les Blues, poi però nell'ultimo anno è calato e adesso Deschamps sta facendo altre scelte. L'ex Arsenal e Marsiglia vuole giocare il Mondiale, per farlo però deve crescere e non è da escludere la possibilità di partire. La Lazio potrebbe valutare offerte vicine ai 30 milioni di euro, ma a centrocampo servirà già una mezzala a sinistra e una cessione di Guendouzi porterebbe a una rivoluzione totale nel reparto, una rivoluzione difficilissima da effettuare a gennaio. Chi per Sarri è assolutamente è Mario Gila, perno della difesa capace di ottenere sei clean sheet nelle prime 11 giornate. Lo spagnolo ha però il contratto in scadenza nel 2027 e al momento non ci sono margini per il rinnovo. "Il giocatore che sono l'ho dimostrato io, andare in scadenza ha vantaggi e svantaggi. Sono tutti fattori che valuterò in caso di proposta di rinnovo" ha detto Gila dopo la sfida con la Juventus. Proposta che potrebbe anche non arrivare se la Commissione dovesse dare il via libera solo al mercato "a saldo zero". E a quel punto, con buona pace di Sarri, anche Gila finirà sul mercato.

