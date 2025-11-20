TMW Derby del Nord Inghilterra per Guendouzi della Lazio: Sunderland dopo il Newcastle

Il futuro di Matteo Guendouzi sarà ancora alla Lazio o lontano dai biancocelesti? E' un rebus che stanno affrontando in questi giorni e settimane i dirigenti biancocelesti e il tecnico Maurizio Sarri. Il francese da perno inamovibile del progetto è diventato un giocatore che non sta più incidendo come in passato, che non riesce a lasciare più la sua impronta. Una stagione complicata, che culminerà con l'addio? Sarri non vorrebbe perderlo a gennaio, ma è chiaro che la sua cessione potrebbe sbloccare anche il mercato in entrata, se aggiunta soprattutto a quella del terzino sinistro Nuno Tavares.

Su Guendouzi è tornato con forza il Newcastle che proprio in mediana cerca rinforzi da aggiungere a Sandro Tonali e Bruno Guimaraes. Non solo. Le parole del centrocampista italiano aprono più scenari per il futuro, i Magpies non vogliono farsi trovare impreparati e quello del riccioluto centrocampista francese è un nome caldo.

Poi c'è il Sunderland, che è acerrima rivale del Newcastle nel derby del Nord d'Inghilterra, che ha un ds transalpino come Florent Ghisolfi che ben conosce il nostro calcio avendo lavorato a Roma. Guendouzi per fisico e caratteristiche tecniche e tattiche è un giocatore che piace tantissimo in Premier League, costa tra i 25 e i 30 milioni, la Lazio non vorrebbe perderlo mentre in Italia (ma per l'estate) è un nome gradito all'Inter.