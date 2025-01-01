Giudice Sportivo: una giornata a Toure per il rosso contro il Bologna. Le decisioni

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all'ultima giornata di campionato giocata in Serie A. Una giornata di squalifica è la decisione che riguarda il giocatore del Pisa, Idrissa Touré, per il rosso rimediato contro il Bologna, "per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Fra i giocatori ammoniti ancora nessuno entra in diffida.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Parma, Pisa, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

CATALDI Danilo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

TERZA SANZIONE

GASPAR Kialonda (Lecce)

SECONDA SANZIONE

MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)

ZANIOLO Nicolò (Udinese)

PRIMA SANZIONE

CHEDDIRA Walid (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

BELGHALI Rafik (Hellas Verona)

GATTI Federico (Juventus)

SECONDA SANZIONE

ASLLANI Kristjan (Torino)

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano (Lazio)

LOCATELLI Manuel (Juventus)

NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma)

PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)

SERDAR Suat (Hellas Verona)

SMOLČIĆ Ivan (Como)

VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)

PRIMA SANZIONE

BARTESAGHI Davide (Milan)

CASADEI Cesare (Torino)

CRISTANTE Bryan (Roma)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Pisa)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

FELICI Mattia (Cagliari)

FOFANA Youssouf (Milan)

GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)

MARCANDALLI Alessandro (Genoa)

NERES CAMPOS David (Napoli)

OTOA Sebastian Villaume (Genoa)

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)

SUČIĆ Petar (Inter)

TSIMIKAS Konstantinos (Roma)

TUTU ADDAI Jarden (Como)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)

OBERT Adam (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

BANDA Lameck (Lecce)

53/173

PRIMA SANZIONE

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino)

MURIĆ Arijanet Anan (Sassuolo)

PIERINI Nicholas (Sassuolo)

c) ALLENATORI AMMONITI

TERZA SANZIONE

PIOLI Stefano (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

GROSSO Fabio (Sassuolo)

d) DIRIGENTI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 38° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale.