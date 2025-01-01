Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giudice Sportivo: una giornata a Toure per il rosso contro il Bologna. Le decisioni

Oggi alle 18:30Serie A
di Daniele Najjar

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all'ultima giornata di campionato giocata in Serie A. Una giornata di squalifica è la decisione che riguarda il giocatore del Pisa, Idrissa Touré, per il rosso rimediato contro il Bologna, "per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Fra i giocatori ammoniti ancora nessuno entra in diffida.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Parma, Pisa, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
CATALDI Danilo (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
TERZA SANZIONE
GASPAR Kialonda (Lecce)
SECONDA SANZIONE
MARI VILLAR Pablo (Fiorentina)
ZANIOLO Nicolò (Udinese)
PRIMA SANZIONE
CHEDDIRA Walid (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
BELGHALI Rafik (Hellas Verona)
GATTI Federico (Juventus)
SECONDA SANZIONE
ASLLANI Kristjan (Torino)
CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano (Lazio)
LOCATELLI Manuel (Juventus)
NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma)
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese)
SERDAR Suat (Hellas Verona)
SMOLČIĆ Ivan (Como)
VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
PRIMA SANZIONE
BARTESAGHI Davide (Milan)
CASADEI Cesare (Torino)
CRISTANTE Bryan (Roma)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Pisa)
DJIMSITI Berat (Atalanta)
FELICI Mattia (Cagliari)
FOFANA Youssouf (Milan)
GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)
MARCANDALLI Alessandro (Genoa)
NERES CAMPOS David (Napoli)
OTOA Sebastian Villaume (Genoa)
ROMAGNOLI Alessio (Lazio)
SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)
SUČIĆ Petar (Inter)
TSIMIKAS Konstantinos (Roma)
TUTU ADDAI Jarden (Como)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
MALINOVSKYI Ruslan (Genoa)
OBERT Adam (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
BANDA Lameck (Lecce)
53/173
PRIMA SANZIONE
MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfonso (Torino)
MURIĆ Arijanet Anan (Sassuolo)
PIERINI Nicholas (Sassuolo)

c) ALLENATORI AMMONITI
TERZA SANZIONE
PIOLI Stefano (Fiorentina)
PRIMA SANZIONE
GROSSO Fabio (Sassuolo)

d) DIRIGENTI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDREINI Alessandro (Torino): per avere, al 38° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato con veemenza una decisione arbitrale.
OTTAVIANI Simone (Fiorentina): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Gasperini primo con la Roma senza la Roma che aveva immaginato a luglio. De Laurentiis nella Primavera 2024 ci aveva visto giusto due volte
