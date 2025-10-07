Serie A, la Flop 11 della 6ª giornata: disastro toscano, 8 sono del Pisa e 2 della Fiorentina
Questa è la Flop 11 della 6ª giornata di Serie A. La formazione non è altro che il Pisa con tre modifiche: il parmense Suzuki, non irreprensibile sul tiro di Sottil che è valso la vittoria del Lecce al "Tardini" e i due viola Gosens e Gudmundsson, simboli di una Fiorentina irriconoscibile e con appena un punto sopra l'ultimo posto. Per il resto la disfatta pisana a Bologna è in bella mostra e fra i voti bassi spicca quello di Touré, espulso dopo 36 minuti. Questo è il 3-4-1-2 scelto dalla redazione:
Zion Suzuki (Parma) 5
Giovanni Bonfanti (Pisa) 4
Antonio Caracciolo (Pisa) 4.5
Simone Canestrelli (Pisa) 4
Idrissa Touré (Pisa) 3
Marius Marin (Pisa) 4
Ebenezer Akinsanmiro (Pisa) 4.5
Robin Gosens (Fiorentina) 4.5
Matteo Tramoni (Pisa) 4
M'Bala Nzola (Pisa) 4.5
Albert Gudmundsson (Fiorentina) 4.5
SERIE A, 6ª GIORNATA
Hellas Verona - Sassuolo 0-1
71' Pinamonti
Lazio - Torino 3-3
16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)
Parma - Lecce 0-1
38' Sottil
Inter - Cremonese 4-1
6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)
Atalanta - Como 1-1
6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Udinese - Cagliari 1-1
25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)
Bologna - Pisa 4-0
24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard
Fiorentina - Roma 1-2
14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Napoli - Genoa 2-1
34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)
Juventus - Milan 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Hellas Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
MARCATORI
4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)
3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A, 7ª GIORNATA
Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)
Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)
Torino - Napoli (18 ottobre, 18)
Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)
Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)
Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)
Genoa - Parma (19 ottobre, 15)
Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)
Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)
Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)
