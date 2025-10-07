Serie A, la Flop 11 dopo 6 giornate: c'è anche un nuovo acquisto della Juve
Questa la Flop 20 di Serie A dopo 6 giornate. Immutato il primo posto, con Lorenzo Colombo che suo malgrado resiste. Cambiano il resto del podio con Kouassi e Belahyane che lasciano il posto a Gudmundsson e Moreo. L'ultima giornata di campionato ha consegnato molti giocatori del Pisa a questa classifica: pesa il 4-0 subito contro il Bologna e i voti bassi agli uomini di Alberto Gilardino: ben 7 giocatori rappresentano i nerazzurri. Zaniolo fatica a Udine e si notano le difficoltà di Jonathan David al suo primo anno in Serie A: il canadese ha una deludente media di 5.50.
1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.10 (5)
2. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.25 (4)
3. Stefano Moreo (Pisa) 5.38 (4)
4. Valentino Lazaro (Torino) 5.38 (4)
5. Marius Marin (Pisa) 5.40 (5)
6. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.40 (5)
7. Matteo Tramoni (Pisa) 5.42 (6)
8. Henrik Meister (Pisa) 5.50 (6)
9. Idrissa Touré (Pisa) 5.50 (5)
10. Tete Morente (Lecce) 5.50 (5)
11. Oliver Sorensen (Parma) 5.50 (5)
12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.50 (5)
13. Mehdi Léris (Pisa) 5.50 (4)
14. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.50 (4)
15. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (4)
16. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.50 (4)
17. Jonathan David (Juventus) 5.50 (4)
18. Reda Belahyane (Lazio) 5.50 (4)
19. Adrien Tamèze (Torino) 5.50 (4)
20. Nicolò Zaniolo (Udinese) 5.50 (4)
SERIE A, 6ª GIORNATA
Hellas Verona - Sassuolo 0-1
71' Pinamonti
Lazio - Torino 3-3
16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)
Parma - Lecce 0-1
38' Sottil
Inter - Cremonese 4-1
6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)
Atalanta - Como 1-1
6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Udinese - Cagliari 1-1
25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)
Bologna - Pisa 4-0
24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard
Fiorentina - Roma 1-2
14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Napoli - Genoa 2-1
34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)
Juventus - Milan 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Hellas Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
MARCATORI
4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)
3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A, 7ª GIORNATA
Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)
Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)
Torino - Napoli (18 ottobre, 18)
Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)
Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)
Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)
Genoa - Parma (19 ottobre, 15)
Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)
Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)
Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.