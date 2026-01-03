Goggia: "Voglio bene a Gasperini. Non so come sarà accolto, ma sappiamo cosa ci ha dato"

Sofia Goggia, campionissima di sci, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando così di Atalanta-Roma e soprattutto di Gian Piero Gasperini, che è stato per molti anni l'allenatore della "sua" Dea, portata anche a vincere l'Europa League: "Coltivo il senso di riconoscenza nei suoi confronti per quello che ha fatto per la nostra città e per quella magica vittoria. Ha dato il suo contributo affinché potessimo gioire".

Anche dal punto di vista sportivo si sente vicina alle idee del tecnico di Grugliasco: "Abbiamo una visione sportiva molto simile. Tifo per l'Atalanta e per la mia città, ma quando vedo che la Roma va bene sorrido comunque perché c'è dietro la sua mano. Certo, a parte questa volta…". Quanto all'accoglienza, Goggia ha un po' di dubbi: "È una buona persona, a cui voglio bene, lo stimo. Non so come potrebbe essere accolto, ma sappiamo quello che ci ha dato e spero che tutti si portino nel cuore questa consapevolezza".