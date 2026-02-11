Mattarella incontra Sofia Goggia e scherza: "Gasperini è così bravo perché è stato a Palermo..."
Curiosa ricostruzione fatta da la Repubblica nelle sue pagine web e riguardante il colloquio odierno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Sofia Goggia, sciatrice azzurra impegnata nei Giochi Olimpici Invernali.
I due si sono incontrati al circolo ufficiali della Marina militare, quartier generale del Quirinale a Cortina nel corso della manifestazione. Dopo gli iniziali complimenti e l'apprezzamento per il lavoro svolto sulle piste ("Terza olimpiade terza medaglia. Domani assisto al Super G. Non dico nulla. Assisto", le parole di Mattarella a Goggia), la chiacchierata è brevemente scivolata sul calcio. Sofia Goggia, ricordiamo, è tifosa dell'Atalanta. Mattarella a quel punto la "stuzzica" su Gasperini, ex tecnico della Dea oggi alla Roma: "Lo sa perché Gasperini è così bravo?", chiede Mattarella prima di rispondere: "Perché è stato due volte al Palermo", in riferimento alla sua città natale.