Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 7 febbraio
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani sono oggi dedicate all’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, inaugurate dalla cerimonia di apertura andata in scena nella serata di ieri. Il cuore dell’evento è stato San Siro, trasformato per l’occasione in palcoscenico olimpico, con uno spettacolo che ha unito sport, musica e simboli istituzionali. Applausi per l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato da Valentino Rossi, e per l’accensione del braciere affidata ad Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, in uno dei momenti più iconici della serata.
Spazio anche al campo, con l’avvio ufficiale delle competizioni. A Bormio protagonista la discesa libera maschile, vinta da Giovanni Franzoni davanti al pubblico di casa, mentre oggi a Cortina occhi puntati sulla sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn nel supergigante femminile, gara che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’intero programma. Riflettori accesi anche sullo sci alpino maschile, con Dominik Paris chiamato a recitare un ruolo da protagonista sulle nevi olimpiche.
