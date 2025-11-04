Questo Arsenal è inarrestabile: 3-0 allo Slavia. Arteta imbattuto e senza gol presi in Champions

È stata, come da previsioni, una gara a senso unico tra l’Arsenal e lo Slavia Praga: l’attuale capolista della Premier League non ha avuto pietà per la squadra ceca di Trpisovsky, travolgendola 3-0 in casa sua. Bukayo Saka ha aperto i conti nel primo tempo su rigore, la doppietta di Merino (schierato falso nueve) ha infierito sul passivo di gioco calando il tris.

I Gunners così svettano ancora in testa alla classifica di Champions League da primi della classe, a punteggio pieno (12) e senza alcun gol incassato in quattro turni del torneo. Si tratta, complessivamente tra tutte le competizioni, della nona vittoria di fila per Mikel Arteta e i suoi ragazzi, che in questa prima finestra di stagione sembrano davvero inarrestabili.

Champions League, il programma di oggi

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG

21:00 Bodo/Glimt – Monaco

21:00 Juventus – Sporting

21:00 Liverpool – Real Madrid

21:00 Olympiakos – PSV

21:00 PSG – Bayern Monaco

21:00 Tottenham – FC Copenhagen

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 12 punti

2. PSG 9

3. Bayern Monaco 9

4. Inter 9

5. Real Madrid 9

6. Borussia Dortmund 7

7. Manchester City 7

8. Newcastle 6

9. Barcellona 6

10. Liverpool 6

11. Chelsea 6

12. Sporting Lisbona 6

13. Qarabag 6

14. Galatasaray 6

15. Tottenham 5

16. PSV 4

17. Atalanta 4

18. Francoforte 4

19. Napoli 4

20. Marsiglia 3

21. Atletico Madrid 3

22. Club Brugge 3

23. Athletic Bilbao 3

24. Royal Union SG 3

25. Juventus 2

26. Bodo/Glimt 2

27. Monaco 2

28. Pafos 2

29. Leverkusen 2

30. Slavia Praga 2

31. Villarreal 1

32. Copenaghen 1

33. Olympiakos 1

34. Kairat Almaty 1

35. Benfica 0

36. Ajax 0