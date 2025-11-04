Questo Arsenal è inarrestabile: 3-0 allo Slavia. Arteta imbattuto e senza gol presi in Champions
È stata, come da previsioni, una gara a senso unico tra l’Arsenal e lo Slavia Praga: l’attuale capolista della Premier League non ha avuto pietà per la squadra ceca di Trpisovsky, travolgendola 3-0 in casa sua. Bukayo Saka ha aperto i conti nel primo tempo su rigore, la doppietta di Merino (schierato falso nueve) ha infierito sul passivo di gioco calando il tris.
I Gunners così svettano ancora in testa alla classifica di Champions League da primi della classe, a punteggio pieno (12) e senza alcun gol incassato in quattro turni del torneo. Si tratta, complessivamente tra tutte le competizioni, della nona vittoria di fila per Mikel Arteta e i suoi ragazzi, che in questa prima finestra di stagione sembrano davvero inarrestabili.
Champions League, il programma di oggi
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 12 punti
2. PSG 9
3. Bayern Monaco 9
4. Inter 9
5. Real Madrid 9
6. Borussia Dortmund 7
7. Manchester City 7
8. Newcastle 6
9. Barcellona 6
10. Liverpool 6
11. Chelsea 6
12. Sporting Lisbona 6
13. Qarabag 6
14. Galatasaray 6
15. Tottenham 5
16. PSV 4
17. Atalanta 4
18. Francoforte 4
19. Napoli 4
20. Marsiglia 3
21. Atletico Madrid 3
22. Club Brugge 3
23. Athletic Bilbao 3
24. Royal Union SG 3
25. Juventus 2
26. Bodo/Glimt 2
27. Monaco 2
28. Pafos 2
29. Leverkusen 2
30. Slavia Praga 2
31. Villarreal 1
32. Copenaghen 1
33. Olympiakos 1
34. Kairat Almaty 1
35. Benfica 0
36. Ajax 0