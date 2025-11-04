Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del club
TUTTO mercato WEB
Come si temeva il problema al ginocchio occorso a Salvatore Aloi, centrocampista classe 1996 del Catania è più serio del previsto. Ecco la nota della società etnea:
"Catania Football Club rende noto che, in seguito al trauma distorsivo/contusivo riportato giovedì scorso, Salvatore Aloi dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro, nei tempi prospettati dalle ulteriori valutazioni mediche in programma nei prossimi giorni".
Aloi si è infortunato durante la seduta di allenamento di giovedì 30 ottobre.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile