Capello: "Bello vedere insieme Conceicao e Yildiz, ma con Spalletti devono rientrare"

Alle 21:00 scende in campo la Juventus, impegnata nella 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League contro lo Sporting CP, nella partita che segna il debutto in campo europeo di Luciano Spalletti da allenatore dei bianconeri.

Presente negli studi di Sky Sport, l'allenatore Fabio Capello ha così introdotto la partita: "Bello vedere Conceicao e Yildiz sugli esterni, fantasia e qualità per rendersi pericolosi. Però con Spalletti non possono stare davanti ad aspettare la palla, serve anche rientrare. E attenzione perché l'avversaria di stasera è una squadra molto pericolosa".

Le formazioni ufficiali di Juventus-Sporting CP:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis.