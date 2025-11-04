18 tiri totali, ma solo 2 in porta. Il Napoli delude in Champions, il clean sheet non può bastare

Diciotto tiri totali. Ma soltanto due nello specchio della porta. Basta questo dato a fotografare la partita del Maradona in Champions League, che vede il Napoli uscire dal campo con un noioso (e poco utile ai fini della classifica generale) 0-0 contro l'Eintracht Francoforte.

Diciotto tiri dicevamo. A parte i due in porta, otto sono finiti fuori e otto sono stati respinti, segno - fra gli altri - della poca lucidità che gli uomini di Conte ha dimostrato. Se poi si aggiunge che il possesso palla finale racconta di un Napoli col pallone tra i piedi per il 60% del tempo (addirittura 66% nel primo tempo), ecco che il rammarico aumenta ulteriormente. Il Napoli ha creato, ma non abbastanza, almeno per questo livello.

Così, la sensazione predominante è che una ghiotta chance per incamerare punti in classifica nella League Phase (il Napoli è ora a 4, ndr) sia stata gettata al vento. Il Napoli ha conseguito il terzo clean sheet di seguito dopo Lecce e Como? Una consolazione che sicuramente non basterà a mister Conte. Del resto, gli azzurri erano andati in gol in 30 delle ultime 31 partite casalinghe giocate nel tabellone principale di Champions League, prima dello 0 a 0 di questa sera...