Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori

Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuoriTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Bargellini
Oggi alle 21:04Serie C
Luca Bargellini

La pesante sconfitta per 5-1 contro l’Arezzo, capolista del Girone B, ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla panchina del Campobasso. Per qualche ora, il futuro di Luciano Zauri è apparso in bilico, con dubbi e malumori che si sono diffusi nell’ambiente rossoblù. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Giornale del Molise, un confronto immediato tra il tecnico, il presidente Matt Rizzetta e la squadra ha portato alla decisione di confermarlo, almeno per il momento.

I numeri raccontano di un avvio altalenante: quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 16 punti che collocano il Campobasso ai margini della zona playoff, al pari di Vis Pesaro e Pineto. Un rendimento discontinuo, che ha evidenziato tanto le qualità del gruppo quanto la difficoltà nel dare continuità ai risultati.

Il prossimo turno sarà però cruciale. Al Axum Stadium arriverà una Sambenedettese in piena crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive. Una sfida che assume i contorni di un vero e proprio spartiacque: per Zauri potrebbe trattarsi di un match da “dentro o fuori”, l’occasione per rilanciare la squadra o, al contrario, per rischiare seriamente la panchina.

Articoli correlati
Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone" Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Campobasso, Zauri: "Ternana squadra forte ma siamo pronti per questa partita importante"... Campobasso, Zauri: "Ternana squadra forte ma siamo pronti per questa partita importante"
Zauri: "Fiorentina, vittoria unica medicina. Piccoli non senta addosso il peso del... Zauri: "Fiorentina, vittoria unica medicina. Piccoli non senta addosso il peso del cartellino"
Altre notizie Serie C
Casertana, D'Agostino: “Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l’intruso... Casertana, D'Agostino: “Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l’intruso tra le big”
Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"... Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"
Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori... Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori
Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del... Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del club
Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini UfficialeVirtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini
Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata” TMW RadioPineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
4 Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa
5 Lo strano retroscena su Pioli: ingaggiato ed esonerato senza aver mai conosciuto Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.1 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.2 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
Immagine top news n.3 Napoli, Manna: "De Bruyne ko? Saremo pronti sul mercato. Abbiamo migliorato le seconde linee"
Immagine top news n.4 Cristiano Ronaldo: "Mi ritirerò presto. Sarà dura, probabilmente piangerò"
Immagine top news n.5 Desire Doue ha vinto il Golden Boy 2025. Tutti i riconoscimenti, un premio anche per Pio Esposito
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Lautaro non è un caso. Ma deve imparare a sorridere"
Immagine top news n.7 Fiorentina, il tecnico della Primavera Galloppa guiderà la squadra in Conference League col Mainz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le ultime su Fiorentina e Genoa. Inter e Milan, domani rogito per San Siro: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 PSG sotto 2-0, il Bayern resta in 10. Liverpool e Real si annullano: Champions League, i parziali
Immagine news Serie A n.3 Napoli primo in A, ma i numeri in Champions non tornano. Non faceva così male dal 2018
Immagine news Serie A n.4 1-1 all'intervallo, ma la Juventus è viva e in crescita. Sporting CP riacciuffato da Vlahovic
Immagine news Serie A n.5 Eintracht, Toppmoller: "Difesa solida, un pareggio importante per i nostri progressi"
Immagine news Serie A n.6 Eintracht, Toppmoller: "Conte dice che ho fatto catenaccio? Per noi è un complimento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.2 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, programmato il recupero di Juve Stabia-Bari: si giocherà il 4 dicembre
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, Novellino: "Tedesco è già riuscito ad incidere tantissimo. Con lui risultati di spessore"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, D'Agostino: “Nessuno ci ha mai messo sotto. Possiamo essere l’intruso tra le big”
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori
Immagine news Serie C n.5 Tegola Catania. Aloi costretto all'intervento al ginocchio sinistro. La nota del club
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, rinnovo di contratto fino al giugno 2029 per Federico Fanini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…