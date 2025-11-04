Campobasso, Zauri resta in panchina: contro la Sambenedettese gara da dentro o fuori

La pesante sconfitta per 5-1 contro l’Arezzo, capolista del Girone B, ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla panchina del Campobasso. Per qualche ora, il futuro di Luciano Zauri è apparso in bilico, con dubbi e malumori che si sono diffusi nell’ambiente rossoblù. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Giornale del Molise, un confronto immediato tra il tecnico, il presidente Matt Rizzetta e la squadra ha portato alla decisione di confermarlo, almeno per il momento.

I numeri raccontano di un avvio altalenante: quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, per un totale di 16 punti che collocano il Campobasso ai margini della zona playoff, al pari di Vis Pesaro e Pineto. Un rendimento discontinuo, che ha evidenziato tanto le qualità del gruppo quanto la difficoltà nel dare continuità ai risultati.

Il prossimo turno sarà però cruciale. Al Axum Stadium arriverà una Sambenedettese in piena crisi, reduce da quattro sconfitte consecutive. Una sfida che assume i contorni di un vero e proprio spartiacque: per Zauri potrebbe trattarsi di un match da “dentro o fuori”, l’occasione per rilanciare la squadra o, al contrario, per rischiare seriamente la panchina.