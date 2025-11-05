Esclusiva TMW Goretti Ds della Fiorentina. Salerno: "Reggiana orgogliosa di aver contribuito alla sua crescita"

"Ho vissuto a Firenze 13 anni, mi sono laureato li e addirittura mi sono tatuato il giglio sul braccio: mi dispiacere vedere il momento attuale in quella che per me è la città più bella del mondo. Conosco i tifosi della Fiorentina, la Curva Fiesole ha un fascino notevole, una tifoseria passionale, e dico a tutti i supporters di stare tranquilli: le cose si sistemeranno": così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il presidente della Reggiana Carmelo Salerno, contattato per parlare del neo Ds viola Roberto Goretti.

Che con la formazione emiliana ha avuto un importante trascorso: "Tra i direttori giovani, Goretti è sicuramente uno dei migliori - dice Salerno -, è preparato e competente, e ha fatto tanta gavetta, è partito dal basso meritandosi tutto quello che ha ottenuto finora. Ha molto coraggio, oltre ad avere idee, e lo ebbe anche quando sposò il progetto Reggiana in Serie C, lasciando la categoria superiore (era allora il Ds del Cosenza in B, ndr). Con lui abbiamo fatto una vittoria e una salvezza, gli siamo grati, e come club siamo anche orgogliosi del fatto che a Firenze, in Serie A, è approdato direttamente dalla Reggiana. Abbiamo partecipato alla sua crescita".

Inevitabile chiedere a Salerno se ha idee sul mister che potrebbe arrivare a Firenze: "Questo non lo so, non compete me, ma son certo che Goretti non si farà condizionare da nessuno, sceglierà con la sua testa per il bene della Fiorentina. È stata la scelta giusta affidarsi a Goretti, i club devono avere il coraggio che abbiamo avuto noi, quello di dar coraggio ai giovani e affidarsi più alle persone che ai curriculum".