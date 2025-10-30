Gosens in dubbio per il Lecce: per l'esterno della Fiorentina risentimento alla coscia
Ieri sera durante la partita persa dalla Fiorentina sul campo dell'Inter, l'esterno Robin Gosens - ex della gara - ha lasciato il campo nel secondo tempo, facendo subito capire di aver dovuto lasciare il campo per via di un problema fisico. Che appare più chiaro dopo i primi accertamenti ai quali si è sottoposto già oggi lo stesso Gosens.
Secondo quanto riferito dal portale specializzato Firenzeviola.it, infatti, sarebbe venuto fuori un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, col numero ventuno che è quindi quantomeno in dubbio per la sfida di domenica contro il Lecce.
Per Gosens voto 5,5 nelle pagelle di TMW relative a Inter-Fiorentina 3-0 di ieri sera: "La sua gara è più guardinga che intraprendente. Regge con alterne fortune il duello con un osso duro come Dumfries, uscendo stremato prima della fine".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.