Gosens: "A Vienna ero ko, ma in tv ho visto una Fiorentina dominante". Poi parla delle 200 in A

Il laterale della Fiorentina, Robin Gosens, ha presentato a Sky Sport la sfida in programma alle ore 18 contro il Bologna, valida per l'ottava giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni del tedesco, arrivato a quota 200 presenze in Serie A: "Dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto a Vienna. Io l'ho vista dalla televisione, perché ero un po' ko, ma ho visto una Fiorentina dominante, che ha costruito bene e rischiato poco. Dobbiamo fare lo stesso contro il Bologna, con energia e compattezza. Da lì in poi, dobbiamo creare occasioni per vincere".

Sulle 200 presenze in Serie A: "La Serie A mi ha dato la chance di misurarmi con grandi campioni, di andare in Nazionale e realizzare il mio sogno da bambino. Mi sono trovato benissimo in tutte le città in cui ho vissuto. Grazie Italia, sei la mia seconda casa".

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana.

Allenatore: Daniel Niccolini (vice Vincenzo Italiano)