Graziani rimprovera Conte: "Non sa contare fino a 10 nelle difficoltà, rigore netto per l'Inter"

Francesco 'Ciccio' Graziani ha commentato ai microfoni de La Domenica Sportiva la reazione di mister Antonio Conte sul rigore concesso all'Inter, un penalty sacrosanto a detta dell'ex attaccante: "Antonio Conte è bravo, ma non sa contare fino a dieci nei momenti di difficoltà. In questo caso qui prima rivedi le immagini. Dico di più: se ci fosse stato un fallo su Hojlund, Conte avrebbe gridato vergogna alla stessa maniera. È bravo ma deve valutare bene, altrimenti va incontro a brutte figure. Questo è un calcio di rigore netto".

La moviola dell'ex arbitro Graziano Cesari

L'ex arbitro Graziano Cesari, tramite SportMediaset, ha commentato il calcio di rigore fischiato all'Inter ieri sera contro il Napoli per il contatto fra Rrahmani e Mkhitaryan, episodio che ha portato all'espulsione di Antonio Conte: "L'atteggiamento di Conte è assolutamente eccessivo, non adatto alla partita. Mkhitraryan cade a terra, l'azione continua e Bastoni calcia, con Doveri che indica il rinvio. Ma il piede viene pestato e non è stato colto da chi dirige. Dopo 18 secondi al VAR c'è la decisione di Doveri che indica il rigore. Gli interrogativi dell'episodio sono tanti.

Il procedimento per arrivare al calcio di rigore è lo stesso del derby col contatto di Pavlovic su Thuram, l'episodio è simile: questo è un contatto protocollato, è così. Questo è il regolamento, questa è l'indicazione che vale in tutto il mondo e non solo in Italia. Conte questo deve saperlo, per questo non mi è piaciuta assolutamente la reazione. La squalifica sarà minimo di due giornate, sicuramente. L'episodio ci sarà sia nel referto dell'arbitro che in quello del quarto uomo".