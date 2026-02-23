Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, l’ex difensore e oggi opinionista Daniele Adani commenta così il momento delicato vissuto dalla Juventus, oggi sconfitto dal Como in una settimana da dimenticare: “Alla luce di quello che abbiamo visto, la Juve fa questi errori clamorosi in ogni partita, ha preso tanti gol in poche partite - ha esordito -. Sono giocatori della Juve, a volte ci si chiede se siano anche giocatori da Serie A se commettono errori del genere”.

Gl fa eco anche Francesco Graziani: “È una partita nata male e finita peggio, tutti e undici hanno commesso errori individuali incredibili che diventano anche errori tattici. Credo sia la partita più brutta da quando c’è Spalletti, non riuscivano a fare due passaggi di seguito. Non so da cosa si sentissero bloccati, fermo restando che di fronte avevano un Como che può davvero sognare”.

Ancora Adani: “L’anno scorso si puntava il dito su Thiago Motta che a questo punto aveva tre punti in più ed è stato cacciato, poi ha iniziato male con Tudor e poi ha preso Spalletti che non è stato cancellato, quindi dobbiamo mettere nel mirino il gruppo dirigenziale. Manca proprio una visione che dovrebbe essere centrale in un club come la Juve. La Juve è una squadra che ogni settimana prova, non sembra avere un'idea di squadra. L'allenatore deve avere continuità anche se arriva settimo, nemmeno quinto. Bisogna gettare le basi e dare continuità se non si continua a fare i campus estivi”, ha concluso l'opinionista.