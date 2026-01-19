Graziani tranchant: "Né Openda, né David. La Juventus deve andare sul mercato"

Le statistiche di Cagliari-Juventus hanno fatto parlare tantissimo, vista la sconfitta rimediata dalla banda di Luciano Spalletti per 1-0 in casa dei sardi su rete di Mazzitelli. Il dominio a tinte bianconere è stato pressoché netto, con quasi l'80% del possesso palla e ben 21 tiri realizzati contro le 3 conclusioni tentate dalla formazione di Pisacane e la sola rete che ha regalato il successo.

Un gap evidente, a pochi giorni di distanza dal copione di Como-Milan però dal risultato differente ma sostanza simile. Ma c'è chi si è voluto focalizzare sui problemi in fase realizzativa dell'attacco della Juventus: l'ex attaccante e allenatore Ciccio Graziani, infatti, è intervenuto nel corso del programma "La Nuova DS" sulla Rai in tal proposito.

"Quello che mi fa un po' specie è che Luciano dica che il Cagliari ha vinto meritatamente (qui le sue parole) - ha esordito Graziani -. Non so se è stato un discorso ironico, perché in effetti il Cagliari non ha vinto meritatamente, perché in virtù di quello che abbiamo visto durante tutta la partita, forse la Juve un pari minimo l'avrebbe meritato. Per come ha giocato, per le occasioni che ha creato. Ma il problema della Juventus è un altro. La Juventus deve andare sul mercato e recuperare almeno un giocatore forte davanti. Né Openda, né David, sono calciatori ideali per questa squadra".