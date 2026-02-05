Graziano Cesari boccia a 360° l'arbitraggio di Fabbri: "Manca anche un rigore per la Juve"

La prestazione arbitrale di Michael Fabbri non è proprio piaciuta a Graziano Cesari, ex fischietto e oggi commentatore sulle reti Mediaset: “Il colloquio al VAR mi ha insospettito parecchio. C’è un altro episodio al minuto 58, il pallone arriva lungo su Cambiaso. Le braccia su De Roon sono sicuramente sulle spalle, poi salta e l’impressione è che se lo tiri dietro.

Perché il VAR qui non è intervenuto? Perché Fabbri ha la visuale chiarissima, ma a mio parere lo tira giù”.