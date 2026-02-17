Ryerson-Guirassy, come da attese: dopo due minuti il Borussia Dortmund conduce sull'Atalanta

Tutto come da piani per il Borussia Dortmund: l'assistman più in forma per il bomber ed è 1-0. Ryerson fa 14 in stagione con l'assist perfetto che va a servire Guirassy, davvero troppo solo però sul secondo palo: per il bomber francese naturalizzato guineano è un gioco da ragazzi salire in cielo e realizzare il gol dell'1-0. C'è subito da inseguire per l'Atalanta di Palladino.

