Ryerson-Guirassy, come da attese: dopo due minuti il Borussia Dortmund conduce sull'Atalanta
Tutto come da piani per il Borussia Dortmund: l'assistman più in forma per il bomber ed è 1-0. Ryerson fa 14 in stagione con l'assist perfetto che va a servire Guirassy, davvero troppo solo però sul secondo palo: per il bomber francese naturalizzato guineano è un gioco da ragazzi salire in cielo e realizzare il gol dell'1-0. C'è subito da inseguire per l'Atalanta di Palladino.
Segui la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com!
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
