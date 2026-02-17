Juventus, è una delle sconfitte più pesanti in Europa: solo tre volte passivo più alto
Il 5-2 di Istanbul entra, suo malgrado, nella storia della Juventus. Dalla parte sbagliata, ovviamente: il ko incassato dalla squadra di Luciano Spalletti con il Galatasaray è uno dei più pesanti, nella storia della Vecchia Signora in Europa.
Peggio, per gol subiti di scarto, andò nel primo turno della Coppa dei Campioni 1958/1959, quando la Juve cadde sotto i colpi degli austriaci del Wiener Sport Club, con il risultato di 7-0. Passivo più pesante anche in un torneo molto antico, la Coppa dell’Europa Centrale (che poi sarebbe diventata Mitropa Cup) del 1935, un 5-1 subito dai cechi dello Sparta Praga.
Meno gol subiti, ma passivo più grave anche nella fase a gironi della Champions League 2021/2022, quando la Juve perse 4-0 con il Chelsea a Londra, o nella Coppa UEFA 1999/2000: sempre 4-0, in casa del Celta Vigo. È finita 5-2, più di recente, al Mondiale per club giocato in estate, anche la partita con il Manchester City di Guardiola. Restano diverse (non tantissime, per carità) sconfitte con tre gol di scarto, ma nessuna incassandone 5 come avvenuto in casa del Galatasaray oggi.