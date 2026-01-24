Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Gutierrez svela: "Non sapevo come sarebbe andata a finire, ma il Napoli mi è sempre piaciuto"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:12
Yvonne Alessandro

Miguel Gutiérrez si sta ancora ambientando al Napoli, dopo essere arrivato in estate dal Girona. Il terzino sinistro spagnolo di 24 anni ha rilasciato un'intervista al quotidiano AS per raccontare cosa stia vivendo alle pendici del Vesuvio, con l'inizio complicato per l'infortunio alla caviglia: "Non è stato facile perché ho dovuto sottopormi all’operazione e non sapevo bene come sarebbe andata a finire (con il Napoli, ndr)", ha confidato. "Ma alla fine, con il lavoro e tanto impegno, è andato tutto molto bene. Non appena il Napoli ha mostrato interesse per me, nonostante l’infortunio e considerando che è un club che mi è sempre piaciuto, non ho avuto alcun dubbio. Avevo le idee molto chiare fin dall’inizio".

Intanto da cinque mesi a questa parte ha già intascato un trofeo, la Supercoppa Italiana: "È stata una giornata molto speciale perché è il primo trofeo che vinco con questa maglia. Inoltre, erano 11 anni che il club non vinceva la Supercoppa. A livello personale sono davvero molto contento perché al primo anno ho già conquistato un trofeo".

Il Napoli ha ora due finali: Juventus in campionato e Chelsea in Champions League, per restare aggrappato alla competizione continentale: "Bisogna pensare a vincere la partita del fine settimana. È molto importante, soprattutto contro la Juventus: abbiamo voglia di scendere in campo e giocarla. Una volta passata, penseremo poi alla finale contro il Chelsea. Nonostante tutte le assenze, saremo in grado di disputare una grande partita".

